Es tendencia:
logotipo del encabezado
NBA

Golden State Warriors, cerca de hacer este traspaso por el hombre grande que necesitan Curry y Butler

El equipo de San Francisco se movería fuerte en el mercado para sumar al pívot estrella que necesitan Stephen Curry y Jimmy Butler.

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
Stephen Curry y Jimmy Butler juegan su primera temporada completa en Golden State Warriors.
© Getty ImagesStephen Curry y Jimmy Butler juegan su primera temporada completa en Golden State Warriors.

El inicio de la temporada NBA 2025-26 dejó claro que los Warriors no tienen un equipo que pueda ser contendiente al título, así que la directiva tomó una decisión, y estaría cerca de hacer un traspaso por el hombre grande que necesitan Stephen Curry y Jimmy Butler.

Publicidad

Luego de los primeros 18 partidos de la temporada, Golden State Warriors quedó con marca de .500 al tener el mismo número de victorias y derrotas. Se esperaba que jugadores como Jonathan Kuminga dieran un paso al frente, pero esto aún no ha pasado.

El jueves 5 de febrero de 2026 a las 15:00 ET es la fecha y hora límite de intercambios en la temporada 2025-26 de la NBA, así que los Warriors decidieron anticiparse y reanudar conversaciones con Sacramento Kings para intentar firmar a un tres veces All-Star de la liga.

Warriors firmaría al hombre grande que necesitan Curry y Butler

Curry y Butler juegan su primera temporada completa en Warriors. (Foto: Getty Images)

Curry y Butler juegan su primera temporada completa en Warriors. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Ante las reiteradas ausencias de Al Horford por manejo de cargas y lesiones, el periodista Evan Sidery, de la ‘Revista Forbes’, apareció con la solución perfecta para Golden State Warriors al publicar en X que “se espera que los Kings y Warriors, que dialogaron sobre Jonathan Kuminga, reanuden las conversaciones antes de la fecha límite en torno a un marco más amplio. Golden State puede construir un paquete atractivo alrededor de Kuminga, Moses Moody, Buddy Hield por Domantas Sabonis y Keon Ellis.

El llamado de atención de Jimmy Butler a Stephen Curry por el mal momento de Golden State Warriors

ver también

El llamado de atención de Jimmy Butler a Stephen Curry por el mal momento de Golden State Warriors

Stephen Curry reconoció que Golden State Warriors necesita un pívot

Justo antes de que se conociera que los Warriors podrían firmar a un pívot estelar como Domantas Sabonis, quien promedia por juego 16.1 puntos y 10.7 rebotes en su carrera, Stephen Curry dejó claro que necesitan un hombre grande diciendo que sabemos que a veces somos pequeños ahí fuera, pero tenemos que jugar con más fuerza”.

Encuesta

¿Darías a tres jugadores en un traspaso por Domantas Sabonis y Keon Ellis?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

En síntesis

  • Golden State Warriors inició la temporada 2025-26 con una marca de .500 tras 18 partidos.
  • Los Warriors negocian con Sacramento Kings por el tres veces All-Star Domantas Sabonis.
  • El jueves 5 de febrero de 2026 a las 15:00 ET es la fecha límite de intercambios de la NBA 2025-26.
julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
Butler le llamó la atención a Curry por el mal momento de Warriors
NBA

Butler le llamó la atención a Curry por el mal momento de Warriors

La propuesta para que Anthony Davis vaya a Warriors que ilusiona a Curry y Butler
NBA

La propuesta para que Anthony Davis vaya a Warriors que ilusiona a Curry y Butler

La reacción de Butler ante la denuncia que hizo Green en Warriors
NBA

La reacción de Butler ante la denuncia que hizo Green en Warriors

McLaren se expresó por primera vez luego la descalificación en Las Vegas
FÓRMULA 1

McLaren se expresó por primera vez luego la descalificación en Las Vegas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo