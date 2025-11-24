Golden State Warriors, cerca de hacer este traspaso por el hombre grande que necesitan Curry y Butler

El inicio de la temporada NBA 2025-26 dejó claro que los Warriors no tienen un equipo que pueda ser contendiente al título, así que la directiva tomó una decisión, y estaría cerca de hacer un traspaso por el hombre grande que necesitan Stephen Curry y Jimmy Butler.

Luego de los primeros 18 partidos de la temporada, Golden State Warriors quedó con marca de .500 al tener el mismo número de victorias y derrotas. Se esperaba que jugadores como Jonathan Kuminga dieran un paso al frente, pero esto aún no ha pasado.

El jueves 5 de febrero de 2026 a las 15:00 ET es la fecha y hora límite de intercambios en la temporada 2025-26 de la NBA, así que los Warriors decidieron anticiparse y reanudar conversaciones con Sacramento Kings para intentar firmar a un tres veces All-Star de la liga.

Warriors firmaría al hombre grande que necesitan Curry y Butler

Curry y Butler juegan su primera temporada completa en Warriors. (Foto: Getty Images)

Ante las reiteradas ausencias de Al Horford por manejo de cargas y lesiones, el periodista Evan Sidery, de la ‘Revista Forbes’, apareció con la solución perfecta para Golden State Warriors al publicar en X que “se espera que los Kings y Warriors, que dialogaron sobre Jonathan Kuminga, reanuden las conversaciones antes de la fecha límite en torno a un marco más amplio. Golden State puede construir un paquete atractivo alrededor de Kuminga, Moses Moody, Buddy Hield por Domantas Sabonis y Keon Ellis“.

Stephen Curry reconoció que Golden State Warriors necesita un pívot

Justo antes de que se conociera que los Warriors podrían firmar a un pívot estelar como Domantas Sabonis, quien promedia por juego 16.1 puntos y 10.7 rebotes en su carrera, Stephen Curry dejó claro que necesitan un hombre grande diciendo que “sabemos que a veces somos pequeños ahí fuera, pero tenemos que jugar con más fuerza”.

Encuesta¿Darías a tres jugadores en un traspaso por Domantas Sabonis y Keon Ellis? ¿Darías a tres jugadores en un traspaso por Domantas Sabonis y Keon Ellis? YA VOTARON 0 PERSONAS

