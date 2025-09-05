En las últimas horas se conoció un escándalo que provocó un verdadero revuelo en la NBA. Los Angeles Clippers están siendo investigados por la liga luego de que saliera a luz un caso de fraude económico en el que no habrían declarado una fortuna cercana a los 28 millones de dólares para pagarle a Kawhi Leonard un contrato por detrás del límite financiero. Ahora, resulta que es suma escaló y los problemas serían mayores.

La nueva acusación sobre Los Angeles Clippers

El encargado de informar las supuestas irregularidades financieras de los Clippers fue el periodista Pablo Torre. El mismo confirmó que la situación se agravó más al conocerse que no serían 28 millones, sino que Leonard habría aceptado, sabiendo la situación a la perfección, 20 más para conformar un total de 48 millones.

Para ponerlo en números claros. El salario blanqueado de Leonard es de 50 millones, por lo que de más está decir que si se suma el monto no declarado, la suma escalaría a un contrato jamás visto en la historia de la NBA y es ahí donde se genera el escándalo.

¿Por qué la NBA impone un límite salarial a las franquicias? Sencillo. Se trata de un deporte que busca la competencia dentro de la duela, no fuera para ver quien tiene más extensión en su tarjeta de crédito. En ese contexto, no se permite que los equipos hagan lo que quieran con tal de armar un equipo peligroso capaz de conseguir un anillo.

“En esencia, se trata de investigar si existen pruebas contundentes de que hubo pagos indebidos encubiertos por parte de los Clippers o de Steve Ballmer a Kawhi Leonard. Tiene que haber pruebas contundentes que lo demuestren. Circunstancialmente, hay ciertos puntos que se pueden conectar aquí”, expresó el periodista especializado Shams Charania.

Los Clippers tienen problemas grandes. En caso de que se confirme la acusación que recae sobre su franquicia, se trataría de una situación jamás vista antes, que sentaría un precedente que marcaría un antes y un después. En Los Angeles existe una enorme preocupación por el futuro de un equipo que estaba en pleno crecimiento y que ahora se expone a sanciones muy graves.