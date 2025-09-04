Salió a la luz toda la verdad: LeBron James no ha llegado a Warriors por la culpa de este jugador

Todo parece indicar que el traspaso bomba de LeBron James a los Warriors se complica cada vez más. A pesar de que ‘El Rey’ abrió la puerta de salida para irse de Los Angeles Lakers y Golden State Warriors no para de llamar para intentar un intercambio, se conoció el jugador que sería el culpable de que esto no se dé.

¡Y no es Stephen Curry! LeBron decidió no renovar por más años y menos dinero con los Lakers porque hizo uso de la opción que tenía por $52.6 millones de dólares para jugar una temporada más en el equipo Los Ángeles. ¿Quién hubiera hecho lo contrario?

Con este contexto todo indicaba que LeBron James estaba 100 por ciento comprometido a seguir en Los Angeles Lakers durante toda la temporada NBA 2025-26, pero su agente Rich Paul señaló que “entendemos la dificultad de ganar ahora mientras nos preparamos para el futuro. Queremos evaluar qué es lo mejor para LeBron en esta etapa de su vida y su carrera. quiere aprovechar al máximo cada temporada que le queda, y los Lakers lo entienden, lo apoyan y quieren lo mejor para él“. ¿No está conforme con las decisiones del equipo californiano?

Ante este escenario, el periodista Jack Fisher, del boletín de noticias ‘La Línea de Stein’, informó que Golden State Warriors ha llamado a los Lakers varias veces en los últimos 18 meses para intentar un traspaso por LeBron. ¿Y entonces por qué no se ha hecho? ¡Hay un principal culpable!

No es Curry: LeBron James no ha llegado a Warriors por la culpa de este jugador

LeBron James ha sido buscado por los Warriors. (Foto: Getty Images)

El portal especializado ‘Fadeway World’ publicó que, de acuerdo a fuentes de la NBA, Los Angeles Lakers no tienen la intención de hacer un intercambio para que LeBron juegue con Stephen Curry porque “incluso si James suavizara su postura, los Lakers no tienen motivos para decir que sí, en gran medida porque la pieza central de la propuesta de los Warriors era Jimmy Butler“.

Por este motivo, Los Angeles Lakers no quiere recibir a Jimmy Butler

“Hay un poco de desesperanza con el tema de LeBron. ¿Viste el reportaje de esta semana que dice que siguen contactando a los Lakers por LeBron James? Porque no es una decisión inteligente para los Lakers. Incluso si LeBron se va con ellos, que por cierto no ha sido así. Y seguiré manteniendo a LeBron James a pesar de toda la fanfarronería, las publicaciones en redes sociales y todo eso, no quiere irse de Los Ángeles. Luchará con uñas y dientes para que hagan lo que quiere, pero no quiere irse de Los Ángeles. Así que no creo que pida un traspaso a San Francisco. E incluso si lo hace, no hay ninguna razón para que los Lakers lo hagan. ¿Van a recibir el contrato de Jimmy Butler (dos años por $110 millones de dólares)? Que, por cierto, era la oferta según creo que fue la agencia de Mark Stein la que la informó. Así que dejen de intentar conseguir algo. Avancen con la estrategia. Busquen otra opción. Sé que no está de más una llamada, pero me sorprendió ver un nuevo informe esta semana sobre que lo intentaron de nuevo, y es algo común entre los chicos”, sostuvo la periodista Rachel Nichols.