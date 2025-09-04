La NBA comienza a dar qué hablar. La mejor liga del mundo de baloncesto está calentando motores de cara a una nueva temporada que comenzará a finales de octubre, por lo que las novedades son cada vez más frecuentes. En ese sentido, en las últimas horas se conoció una noticia que escandalizó a los amantes del deporte.

El escándalo en la NBA que expone un posible fraude económico

Los protagonistas son Los Angeles Clippers. En California se preguntan qué esta sucediendo porque no están claras las cosas. La acusación es clara: evasión del límite salarial para poder pagarle una fortuna a su estrella máxima, Kawhi Leonard.

Se trata de un tema muy técnico, pero básicamente, lo que se señala es que el dueño de la franquicia, Steve Balmer, realizó una maniobra fraudulenta en la que invirtió 50 millones de dólares en una empresa de medioambiente conocida como Aspiration que actualmente está en quiebra y que fue la misma que le dio a Leonard un salario de 28 millones de la moneda estadounidense que no fueron declarados.

Con el fin de mantener la competitividad y el espíritu deportivo, la liga decide emplear lo que se conoce como límite salarial. Con esta idea se busca que las franquicias no despilfarren dinero en estrellas y que no exista una desigualdad entre los equipos más poderosos a nivel económico.

Sin embargo, hay otras versiones que señalan que, a pesar de tratarse un episodio controversial, se trata de una situación que sigue estando dentro del marco legal. De todas maneras, la NBA continuará investigando al respecto de este caso que sembrado muchas dudas en relación al manejo de las franquicias con el dinero y el límite salarial.

