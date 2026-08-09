La alineación estelar de Boston Celtics con Stephen Curry: candidatos a ganar la NBA

Boston Celtics, atento al mercado NBA, no tardó en reaccionar tras enterarse del malestar de Stephen Curry con la mediocridad actual de Golden State Warriors. A sus 38 años, la estrella estadounidense siente que la franquicia de San Francisco ya no le ofrece un plantel competitivo para pelear por un nuevo anillo en la recta final de su carrera. Ante esta situación, Brad Stevens levantó el teléfono para consultar condiciones de manera informal, abriendo la puerta a un traspaso que resultaría histórico para la liga.

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El quinteto estelar de Celtics con Stephen Curry

Si la negociación prospera y la estrella desembarca en Massachusetts, el esquema táctico del equipo sufriría una transformación de impacto inmediato. El entrenador contaría con un quinteto inicial estelar integrado por Stephen Curry en la base, acompañado por Derrick White, Payton Pritchard, Jayson Tatum y Mitchell Robinson en la pintura.

La incorporación de Curry encajaría a la perfección con la filosofía de juego que caracteriza a Boston, una estructura que prioriza el tiro perimetral como arma principal de ataque. La franquicia verde, conocida por tomar una enorme cantidad de lanzamientos desde la larga distancia por partido, encontraría en el máximo anotador de triples de todos los tiempos al ejecutor definitivo para su sistema ofensivo. Su capacidad para anotar desde cualquier sector del campo liberaría de inmediato espacios vitales para el resto de sus compañeros.

Jason Tatum podría compartir equipo con Jason Tatum. (GETTY IMAGES)

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En esa nueva dinámica perimetral, la presencia del base permitiría potenciar el juego de Jayson Tatum y Derrick White. La atención constante que demandará la marca sobre el histórico número 30 generará ventajas en el uno contra uno para Tatum en la posición de alero, al tiempo que le dará tiros limpios a Pritchard y White desde las esquinas. En tanto, Mitchell Robinson aportará la solidez necesaria en los rebotes ofensivos para asegurar segundas oportunidades tras los lanzamientos lejanos.

A pesar de que las conversaciones se mantienen en una fase preliminar y sin una propuesta formal sobre la mesa, la sola posibilidad de ver al Chef vestido de verde sacudió por completo a la NBA. La cúpula de los Celtics evalúa los activos que debería entregar para concretar el movimiento, mientras la afición en el TD Garden sueña con reunir al mejor tirador de la historia con una plantilla diseñada para salir campeona.

En síntesis

Boston Celtics consultó de forma informal por un posible traspaso de Stephen Curry.

consultó de forma informal por un posible traspaso de Stephen Curry. Stephen Curry contempla salir de Golden State Warriors por falta de un plantel competitivo.

contempla salir de Golden State Warriors por falta de un plantel competitivo. El base estadounidense Stephen Curry tiene actualmente 38 años de edad.