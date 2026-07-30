Stephen Curry cansado de los Warriors: la decisión que podría tomar la estrella de Golden State

La máxima leyenda de San Francisco desea tener un final de carrera competitivo, por lo que no descarta medidas fuertes.

El panorama en San Francisco luce cada vez más sombrío tras una serie de campañas marcadas por la irregularidad deportiva. A sus 38 años, Stephen Curry atraviesa un momento de profunda reflexión sobre su futuro en la franquicia californiana. El base estrella observa con preocupación el estancamiento de un proyecto que perdió el protagonismo de antaño en la Conferencia Oeste.

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El malestar del tirador responde a la falta de herramientas para competir por un nuevo anillo en el tramo final de su carrera. Pese a percibir un salario anual cercano a los 59 millones de dólares, el jugador considera que la gerencia no armó un plantel a la altura de sus aspiraciones. La frustración crece ante una nómina corta que quedó lejos de los puestos de vanguardia.

Curry: cansado de oír promesas inclumpidas

Las promesas de la directiva por sumar refuerzos de jerarquía quedaron solo en intenciones durante los últimos mercados de pases. Las gestiones por Giannis Antetokounmpo jamás se concretaron y la opción de reclutar a LeBron James se esfumó tras la salida del Rey hacia Philadelphia. Estas fallidas contrataciones dejaron al referente histórico sin los socios necesarios para pelear en la élite.

Stephen Curry estaría analizando la posibilidad de dejar Golden State Warriors. (GETTY IMAGES)

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Con un contrato vigente hasta el término de la temporada 2026/2027, la continuidad del base ya no resulta una garantía absoluta. El basquetbolista analiza seriamente solicitar un traspaso si la dirigencia no ejecuta giros drásticos en el armado del equipo. El deseo de sumar su quinto campeonato pesa más que la nostalgia de permanecer en un solo club.

La directiva de los Warriors afronta una encrucijada definitiva de cara a los próximos meses. Perder a su máximo ídolo significaría el fin definitivo de una dinastía gloriosa en la NBA. El reloj corre para Golden State y la paciencia de Curry llegó a su límite.

En síntesis

El base Stephen Curry analiza dejar los Golden State Warriors debido a la irregularidad deportiva.

analiza dejar los Golden State Warriors debido a la irregularidad deportiva. El jugador de 38 años busca conseguir su quinto anillo de campeón de la NBA.

busca conseguir su quinto anillo de campeón de la NBA. El referente percibe un salario anual de 59 millones de dólares en la franquicia.