Los Warriors toman ventaja: la alineación soñada de Golden State con LeBron James junto a Stephen Curry

LeBron James ingresó al mercado de la NBA como agente libre y desató una intensa disputa entre las franquicias más importantes de la liga. El histórico alero capturó la atención de múltiples equipos contendientes que buscan sumar su jerarquía para la próxima temporada. En medio de esta carrera de ofertas y reuniones, Golden State Warriors aceleró las gestiones y tomó la delantera frente a sus competidores directos.

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El quinteto estelar de Warriors con LeBron y Curry juntos

La posibilidad de juntar a Stephen Curry con LeBron James en San Francisco revolucionaría por completo el equilibrio de poder en la Conferencia Oeste. A este dúo letal se acoplaría Jimmy Butler como un perimetral de elite para la presión defensiva, junto a Draymond Green en su clásico rol de organizador y líder táctico. El aro quedaría bajo la protección del letón Kristaps Porzingis como pívot, mientras que James asumiría un rol polifuncional debido a su capacidad para desempeñarse en cualquier posición de la duela.

A pesar del enorme revuelo que provocó esta imagen en las redes sociales, la conformación de este quinteto se mantiene en el terreno de las especulaciones. La organización de la Bahía todavía no selló las firmas de las incorporaciones estelares que darían vida a este equipo de ensueño. Al tratarse de negociaciones complejas que involucran límites salariales estrictos, el proyecto de los fanáticos no cuenta con un sustento oficial hasta el momento.

LeBron James y Stephen Curry estarían cerca de compartir equipo. (GETTY IMAGES)

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La ventaja de Golden State en esta carrera responde estrictamente a las garantías que ofrece su gerencia general. La franquicia californiana encabeza las preferencias debido a que presentaría el mejor proyecto deportivo inmediato y una estructura económica sumamente beneficiosa para los intereses del Rey. De superar los obstáculos financieros en los escritorios, este traspaso histórico marcará un antes y un después en la historia del baloncesto moderno.

En síntesis