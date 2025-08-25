La mala noticia de Giannis Antetokounmpo a los Bucks desde el EuroBasket

El mercado de la NBA se sigue moviendo a menos de dos meses del inicio de la Temporada Regular 2025-26. Uno de los movimientos más importantes fue el regreso de Damian Lillard a Portland Timbers tras un decepcionante paso por Milwaukee Bucks, pero ahora la franquicia de Wisconsin también podría perder a su máxima figura: Giannis Antetokounmpo.

‘The Greek Freak’ condujo a los Bucks al campeonato de la NBA en 2021 luego de vencer en las Finales a Phoenix Suns en seis partidos. Este fue el segundo título en la historia de la franquicia y el primero desde 1971. Giannis, por su parte, fue el MVP de las Finales, destacando con 50 puntos en el encuentro que selló el anillo.

Sin embargo, las cosas fueron muy distintas en las temporadas posteriores: quedaron eliminados tres veces consecutivas en la primera ronda de los Playoffs. Esto puso en duda la dirección del equipo y Giannis no ve con malos ojos mudarse a otra franquicia a sus 30 años. Mientras tanto, le llegó una mala noticia a los Bucks desde Europa.

Giannis Antetokounmpo en el banco de los Bucks (GETTY IMAGES)

La mala noticia que le dio Giannis Antetokounmpo a Milwaukee Bucks

Giannis se encuentra con el seleccionado de Grecia disputando el EuroBasket 2025 en medio de los rumores sobre su futuro en la NBA. Esto no solo dilata la resolución de su situación, sino que además los Milwaukee Bucks recibieron la mala noticia de que Antetokounmpo no tendrá restricciones de minutos en el torneo europeo. Así lo informó el coach Vassillis Spanoulis.

Esto hace sudar la gota gorda a los directivos de la franquicia verde, ya que una lesión de Giannis en el EuroBasket supondría un giro de 180° en los planes para el próximo curso. ¿Podrá Anteto volver sano a Estados Unidos de su participación con el combindo de Grecia?

