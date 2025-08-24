Se filtraron los dos jugadores de Warriors que Lakers no recibiría para que LeBron juegue con Curry

Una vez más, la posibilidad de ver a LeBron James y Stephen Curry en el mismo equipo empezó a sonar con fuerza en la NBA. Incluso, ya se filtraron los dos jugadores de los Warriors que Lakers no estaría dispuesto a recibir para que se haga realidad este traspaso bomba.

Los periodistas Ramona Shelburne y Brian Windhorst, de ESPN, informaron que equipos como Golden State Warriors, que ya habían intentado hacer un intercambio por LeBron en la temporada 2023-24, considerarían hacer una nueva oferta por ‘El Rey’ de la NBA.

Con este escenario, el periodista Jake Fischer redobló la apuesta e informó que “Warriors han llamado a los Lakers en múltiples ocasiones en los últimos 18 meses para ver si hay alguna ruta comercial para emparejar a James con Stephen Curry”. Entonces… ¿Es momento de empezar a negociar?

Lakers no recibiría a estos dos jugadores de Warriors por LeBron James

LeBron James y Jimmy Butler. (Foto: Getty Images)

A la hora de sentarse a negociar para que LeBron James se convierta en compañero de Curry en Golden State Warriors, el portal ‘Lakers Daily’ informó que fuentes le dijeron que Los Angeles Lakers no están interesados en Jimmy Butler y Jonathan Kuminga en un traspaso por Bron. Se empieza a complicar todo…

Los números de Butler y Kuminga que no atraen a Los Angeles Lakers

A pesar de que Jimmy Butler ha sido seis veces All-Star de la NBA y promedia por por juego 18.3 puntos y 5.3 rebotes en 14 años de carrera, no despierta el interés de Los Angeles Lakers. Lo mismo pasa con Jonathan Kuminga (22 años), quien fue campeón con Warriors en 2022 y promedia por juego 12.5 puntos y 4.6 rebotes tras cuatro temporadas.

