Ni LeBron lo esperaba: Lakers corta a dos de las piezas más importantes del equipo en plena temporada

Cuando todo parecía alegría en Los Angeles Lakers por el buen inicio en la temporada NBA 2025-26, se reveló que despidieron a dos de las piezas más importantes del equipo en plena campaña. ¡Ni LeBron James lo esperaba!

Los Lakers no solo empezaron a dejar las primeras sensaciones que pueden ser un equipo contendiente al título de la NBA tras iniciar con diez victorias y tan solo cuatro derrotas, también estaban dichosos de la vida porque LeBron había regresado a las canchas tras perderse los primeros 14 partidos de la temporada. Todo va con buena marcha… ¿O no?

Bajo la premisa de reorganizar el departamento de operaciones de baloncesto, Los Angeles Lakers sorprendieron cortando (despidiendo) a dos piezas del equipo que fueron clave para que llegaran jugadores como Austin Reaves, Kyle Kuzma, Jordan Clarkson, Larry Nance Jr. y Max Christie.

Los dos despidos en Los Angeles Lakers que sorprendieron a toda la NBA

Joey y Jesse Buss fueron despedidos de los Lakers. (Foto: Getty Images)

“Los Angeles Lakers están reorganizando su departamento de operaciones de baloncesto y despidiendo a los ejecutivos Joey y Jesse Buss de sus respectivos puestos en la directiva, con efecto inmediato, según informaron los hermanos a ESPN. Joey y Jesse Buss han desempeñado un papel fundamental en el departamento de ojeadores de los Lakers durante la última década (…) Los hermanos conservarán su participación minoritaria en la propiedad de los Lakers”, publicó en X el periodista Shams Charania, de ESPN.

Esto dijeron las personas que fueron cortadas por los Lakers en la NBA 2025-26

Al ser dos de los hijos de Jerry Buss, exdueño de los Lakers por 33 años, Joey y Jesse Buss no dudaron en expresar su dolor y profunda tristeza con el siguiente comunicado tras ser cortados: “Nos sentimos sumamente honrados de haber formado parte de esta organización durante las últimas 20 temporadas. Gracias a la afición de los Lakers por acoger a nuestra familia en cada paso del camino. Desearía que las cosas hubieran sido diferentes en cuanto a cómo terminó nuestra etapa con el equipo. En momentos como este, desearíamos poder preguntarle a nuestro padre qué pensaría de todo esto”.

