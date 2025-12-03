Hoy miércoles 3 de diciembre se llevan a cabo los primeros duelos de las Semifinales del Apertura 2025, donde el conjunto de Cruz Azul visitará a Tigres en el Estadio Universitario, mientras que Toluca se medirá a Rayados en el Estadio BBVA para estos enfrentamientos de Ida donde saben que tienen que sacar la mayor ventaja posible.

Tomando esto en cuenta, hay que recordar que los partidos se harán por primera vez en miércoles ambos, debido a que La Máquina tiene que jugar la Copa Intercontinental la siguiente semana y debe hacer el viaje después de las semis, por lo que el sábado será la vuelta, justo para que tengan ese tiempo para su recuperación y el viaje.

En ese aspecto Toluca no quiso cambiar el día a domingo, por lo que se determinó por parte de la liga que sólo hubiera duelos el sábado. De esta manera este miércoles el partido de los Diablos Rojos ante Monterrey será a las 21:10 horas del centro de México, mientras que los Celestes vs Tigres disputarán su juego a las 19:00 horas.

¿Dónde ver las semifinales de ida?

La buena noticia es que ambos partidos en esta ocasión irán por televisión abierta, en el caso de Rayados tienen contrato con Televisa, por lo que el duelo será transmitido en TUDN a través del Canal 5; mismo caso con Cruz Azul que será local en este duelo su partido irá por el mismo canal, aunque también en ViX Premium.

Aunque no será la única opción que se tendrá en TV abierta, sino que Azteca Deportes también adquirió los derechos para estos encuentros, por lo que serán transmitidos a través del Canal 7 y por supuesto en la aplicación de la misma empresa y en la página web. Siendo estas las dos formas para que se pueda seguir el encuentro.

En síntesis