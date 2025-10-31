¿LeBron James y Luka Doncic jugarán esta noche en Grizzlies vs. Lakers por la NBA Cup?

Los Angeles Lakers vuelven a tener acción este viernes 31 de octubre. La franquicia angelina visita desde las 19.30 hs (CDMX) a Memphis Grizzlies por la primera jornada de la fase de grupos de la NBA Cup 2025 en el FedExForum de Tennessee y la gran incógnita entre los aficionados es si LeBron James y Luka Doncic volverán a sumar minutos.

Publicidad

Publicidad

¿Juegan LeBron James y Luka Doncic en Grizzlies vs. Lakers?

En el caso de LeBron James, es un hecho que el ‘King’ no jugará esta noche por la NBA Cup. El coach de Los Angeles Lakers -JJ Redick- comunicó las fechas de regreso de sus dos figuras y sobre el ’23’ aseguró que no volverá a las canchas hasta mediados de noviembre, más precisamente en la segunda o tercera semana.

Por otro lado, Luka Doncic sí podría volver a jugar. Redick aseguró que el base esloveno regresaría “en los próximos dos partidos”, así que su retorno al terreno de juego podría darse esta noche ante Memphis Grizzlies o, en el peor de los casos, en el siguiente partido ante Miami Heat.

Luka Doncic en la Temporada Regular 2025-26 de la NBA (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Los rivales de Lakers en la fase de grupos de la NBA Cup 2025

Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers

Dallas Mavericks

ver también Igualó a Michael Jordan: La nueva estrella de Los Angeles Lakers sorprendió a toda la NBA

En síntesis