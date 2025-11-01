Ni Jordan ni LeBron pudieron: el récord histórico de Wilt Chamberlain que igualó Luka Doncic en la NBA

Los Angeles Lakers se impusieron con autoridad en su debut de la NBA Cup 2025. La franquicia de California visitó a Memphis Grizzlies y se llevó un valioso triunfo por 117-112 de la mano de un implacable Luka Doncic que regresó después de tres partidos con 44 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias.

De esta manera, los Lakers no solo comenzaron con el pie derecho en la NBA Cup, sino que además sumaron su cuarta victoria en la Temporada Regular para asentarse en zona de clasificación a Playoffs de la Conferencia Oeste. A la espera de que LeBron James vuelva de su lesión, el ataque angelino está en buenas manos con Doncic, quien igualó un récord histórico en la noche de viernes.

Récord compartido con Wilt Chamberlain

Con sus 44 puntos ante Memphis Grizzlies, Luka Doncic igualó a Wilt Chamberlain como los únicos jugadores en la historia de la NBA en anotar +40 puntos en los primeros tres partidos de la temporada. Esto es un logro que grandes anotadores como Michael Jordan, LeBron James o Stephen Curry nunca pudieron conseguir.

Los tres partidos del récord de Luka Doncic:

Golden State Warriors: 43 puntos

Minnesota Timberwolves: 49 puntos

Memphis Grizzlies: 44 puntos

El compacto del partido de Luka Doncic vs. Memphis Grizzlies

