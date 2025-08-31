El nuevo Doncic impresiona con una jugada de más de 20.000 vistas y le deja una advertencia a toda la NBA

Una de las grandes novedades de la pretemporada en la NBA fue el cambio físico de Luka Doncic. El esloveno decidió realizar una serie de modificaciones importantes para mejorar su rendimiento dentro de la duela y todos están maravillados con la nueva versión del base. Ahora, se lo pudo ver jugando y demostrando que está completamente renovado, en todas las facetas.

En el marco de la gira que está realizando con su selección, Doncic lució como siempre siendo el líder de su equipo en relación al aspecto ofensivo. Sin embargo, Luka encontró el momento para demostrarle al mundo que también está dispuesto a convertirse en un jugador completo y aportar en el costado defensivo como uno más.

La nueva faceta defensiva de Luka Doncic

Una de las mayores críticas que recae sobre el juego de Luka está relacionada a lo poco que se implica en la defensa, como si guardara las energías para atacar. Ahora, la figura de Los Angeles Lakers demostró que eso parece ser cosa del paso y que está listo para aterrorizar a sus rivales en los dos costados de la duela, sin importar si tiene el balón en las manos o no.

En un video especial se pueden ver las intervenciones defensivas de Luka, las cuales incluyen una tapa sensacional, más una defensa sólida y consistente para no dejar ir nunca a su atacante que concluye con otro bloqueo impresionante. Ahora parece que la NBA puede estar segura de contar con una estrella a tiempo completo.

“Especialmente en la NBA, viajas casi todo el tiempo. Nunca estás en casa. Y para mí, después de la temporada, volver a casa es algo muy importante. Veo a mis amigos, a mi familia, a todo el mundo. Así que no es fácil, sin duda. Cuando llegué a la NBA, tenía 18 años. La verdad es que no sabía qué esperar esos primeros cuatro o cinco años. Entonces dije: ‘Tengo que hacer esto’”, expresó Doncic en las últimas semanas sobre la decisión que tomó de realizar un cambio físico.

