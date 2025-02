Luka Doncic hizo su debut oficial con Los Angeles Lakers este lunes 10 de febrero. Este día, el base esloveno jugó 24 minutos en los que anotó 14 puntos, tomó 5 rebotes y dio 4 asistencias en la victoria de la franquicia por 132 a 113 ante los Utah Jazz.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, el fin de semana del All-Star se llevará a cabo del viernes 14 al domingo 16 de febrero en el Chase Center de San Francisco, el recinto donde hacen de local los Golden State Warriors. Los aficionados podrán ver a las mejores estrellas de la NBA en este evento… excepto por Luka Doncic.

ver también Los aficionados de Los Angeles Lakers reaccionaron al debut de Luka Doncic: “Histórico”

El motivo de la ausencia de Luka Doncic

Luka Doncic no fue selecto al All-Star 2025 y no estará presente después de haber jugado el partido cinco veces consecutivas. ¿Cuál es la razón? A pesar de promediar 27.5 puntos, 8.2 rebotes y 7.7 asistencias en la temporada actual, el esloveno no fue elegido por no haber jugado suficientes partidos.

El base de 25 años disputó 23 encuentros en esta temporada, mientras que los Lakers en total jugaron 51. Es decir que Luka Doncic estuvo presente en menos de la mitad de los juegos (contando también su período en Dallas Mavericks) y esto se debe a que el esloveno se lesionó en Navidad y estuvo un mes y medio afuera.

Publicidad

Publicidad

Luka Doncic en su debut con Los Angeles Lakers (Getty Images)

Si bien Luka Doncic fue el tercer base más votado por los aficionados para el All-Star en la Conferencia Oeste (lo superaron Shai Gilgeous-Alexander y Stephen Curry), luego los entrenadores y los jugadores no consideraron al esloveno justamente por los pocos partidos que disputó a lo largo de la temporada.

De esta manera, después de estar presente en el All-Star Game de 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, Luka Doncic no jugará en 2025. No obstante, más allá de no haber sido selecto, está claro que el esloveno es uno de los mejores jugadores de la NBA y lo seguirá demostrando ahora en Los Angeles Lakers.

Publicidad