Los Ángeles Lakers lograron dejar atrás un tramo complicado de la temporada y empiezan a mostrar señales claras de recuperación en la NBA. El equipo angelino encadenó una serie de buenos resultados que le permitió volver a ganar confianza y posicionarse nuevamente entre los protagonistas de la Conferencia Oeste.

El conjunto dirigido por JJ Redick atraviesa su mejor momento del año al sumar su tercera victoria consecutiva, una racha que lo mantiene en el tercer lugar del Oeste, solo por detrás de Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs. El repunte llega en un momento clave del calendario, cuando comienzan a definirse las aspiraciones reales de cada equipo.

Este martes, Lakers se impuso por 111 a 103 ante New Orleans Pelicans en un partido exigente que tuvo como grandes figuras a LeBron James y Luka Doncic. Ambos lideraron al equipo con actuaciones determinantes, asumiendo la responsabilidad en los momentos calientes y marcando la diferencia en el cierre del encuentro.

Luka Doncic y LeBron James lideraron la victoria de Lakers (Getty Images)

El momento más comentado de la noche tuvo como protagonista al base esloveno. Doncic se volvió viral en redes sociales tras anotar un lanzamiento prácticamente imposible desde la línea de tres puntos, ejecutado en una posición incómoda y con la marca encima, para sentenciar definitivamente el triunfo de los Lakers.

El tiro mágico de Luka Dončić que recorrió las redes

El balón salió de sus manos sin demasiado equilibrio, pero terminó entrando limpio, desatando la euforia en el estadio y provocando una explosión inmediata en plataformas digitales. En pocas horas, la jugada superó las 100.000 reproducciones, convirtiéndose en una de las acciones más vistas y comentadas de la jornada en la NBA.

¿Cuál es el próximo partido de Lakers?

El equipo angelino no tendrá descanso, ya que este mismo miércoles afrontará un duelo clave ante San Antonio Spurs, uno de los grandes candidatos al título. El encuentro se disputará desde las 20:30 horas de la CDMX y será una prueba de fuego para medir el verdadero momento de los Lakers frente a un rival directo en la Conferencia Oeste.

