El jugador que Warriors debe firmar para salvar la temporada tras quedar eliminado de la Copa NBA

Los juegos pasan y la irregularidad sigue diciendo presente en los Warriors. En la jornada del 26 de noviembre saltaron a la duela del estadio Chase con mínimas posibilidades de clasificar a los cuartos de final de la Copa NBA, y ante la eliminación consumada, los expertos propusieron el jugador que necesitan firmar para salvar la temporada de Stephen Curry, Jimmy Butler y compañía.

Golden State Warriors no solo necesitaba ganarle a un equipo de Houston Rockets que no contó con Kevin Durant, también se le tenían que dar una serie de resultados para no quedar eliminados de la Copa NBA. Varios de estos no se dieron.

A pesar de que Los Angeles Lakers vencieron a LA Clippers, Phoenix Suns le ganó a Sacramento Kings y Memphis Grizzlies derrotó a New Orleans Pelicans, los Warriors no le pudieron ganar a Houston Rockets y sentenciaron su eliminación de la Copa NBA. ¿Cómo salvar la temporada? ¡Ya sugirieron el nombre perfecto!

Tras quedar eliminado de la Copa NBA, Warriors debe firmar a este jugador

Domantas Sabonis y Stephen Curry en la NBA.

Justo el mismo día de la derrota contra Houston Rockets por 100 a 104 puntos, el portal experto ‘Fadeaway World’ le propuso a Golden State Warriors el siguiente traspaso para firmar al jugador que le podría salvar la temporada a Stephen Curry:

Los Angeles Clippers recibe a: Buddy Hield, DeMar DeRozan, Trayce Jackson-Davis

Sacramento Kings recibe a: Jonathan Kuminga, Moses Moody, John Collins, Derrick Jones Jr.

Golden State Warriors recibe a Domantas Sabonis.

Los números de Domantas Sabonis que seducen a Golden State Warriors

Ante la ausencia de un pívot que marque diferencia, Domantas Sabonis y los 17.2 puntos y 12.3 rebotes que promedia por juego en la temporada NBA 2025-26 son más que atractivos para los Warriors. El centro titular de los Sacramento Kings ha sido tres veces All-Star y promedia de por vida en nueve años 16.1 unidades y 10.7 tableros.

