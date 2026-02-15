Es tendencia:
¿Por qué no juegan Antetokoumpo y Gilgeous-Alexander en el All-Star Game de la NBA 2026?

Las estrellas de Milwaukee Bucks y Oklahoma City Thunder no aparecen en ninguno de los tres equipos para esta noche.

Por Leandro Barraza

El All-Star Game 2026 de la NBA contará con grandes ausencias. A pesar de contar con tres equipos, este Juego de las Estrellas quedará en deuda por las bajas de algunas de las figuras más importantes de la liga como Giannis Antetokoumpo o Shai Gilgeous-Alexander.

En primera instancia, ambos habían sido seleccionados, pero finalmente no jugarán está noche por lesión. Antetokoumpo quedó fuera de partido por una lesión en la pantorrilla, mientras que Gilgeous-Alexander padece una lesión abdominal.

Así quedaron conformados los tres equipos del All-Star Game 2026

  • Stars (USA): Scottie Barnes (Raptors), Devin Booker (Suns), Cade Cunningham (Pistons), Jalen Duren (Pistons), Anthony Edwards (Timberwolves), Chet Holmgren (Thunder), Jalen Johnson (Hawks), Tyrese Maxey (Sixers).
  • World (RdM): Deni Avdija (Blazers), Luka Doncic (Lakers), Alperen Sengun (Rockets), Nikola Jokic (Nuggets), Jamal Murray (Nuggets), Pascal Siakam (Pacers), Karl-Anthony Towns (Knicks), Victor Wembanyama (Spurs) y Norman Powell (Heat).
  • Stripes (USA): Jaylen Brown (Celtics), Jalen Brunson (Knicks), Brandon Ingram (Toronto Raptors), Kevin Durant (Rockets), LeBron James (Lakers), Kawhi Leonard (Clippers) y Donovan Mitchell (Cavaliers).
