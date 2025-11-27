Es tendencia:
NBA

¿Por qué no se juega ningún partido de la NBA HOY jueves 27 de noviembre?

La liga de baloncesto más importante del mundo se toma un descanso y volverá al ruedo este mismo viernes. Conoce el motivo.

Por Leandro Barraza

Russell Westbrook marca a Shai Gilgeous-Alexander
© GETTY IMAGESRussell Westbrook marca a Shai Gilgeous-Alexander

La lucha por clasificar a los Playoffs de la NBA 2025-26 está al rojo vivo. Aunque la temporada recién comienza, en ambas conferencias no se sacan grandes diferencias -a excepción de Oklahoma City Thunder- y hacer predicciones certeras para las post temporada se presenta como una misión imposible.

Ahora bien, aunque el curso está siendo sumamente atractivo, los aficionados no podrán disfrutar de ningun partido este jueves 27 de noviembre. Aunque hubo partidos ayer miércoles y habrá mañana viernes, lo cierto es que hoy el balón no se pondrá en juego. A continuación, te contamos el motivo.

¿Por qué no hay NBA hoy jueves 27 de noviembre?

El motivo por el cual no se disputará ningún encuentro de la NBA este jueves 27 de noviembre es que la liga tomó la decisión de darle un día de descanso a todas las franquicias por el Día de Acción de Gracias, una festividad muy importante en Estados Unidos.

En la National Basketball Association ocurre exactamente lo opuesto a la NFL (futbol americano), ya que esta segunda liga tiene como tradición celebrar algunos encuentros precisamente en este día festivo, algo similar a lo que sucedía en la Premier League con el famoso Boxing Day.

Tabla de posiciones de la Temporada Regular 2025 de la NBA

Conferencia Oeste:

  1. Oklahoma City Thunder | R: 18-1
  2. Los Angeles Lakers | R: 13-4
  3. Denver Nuggets | R: 13-4
  4. Houston Rockets | R: 12-4
  5. San Antonio Spurs | R: 12-5
  6. Phoenix Suns | R: 12-7
  7. Minnesota Timberwolves | R: 10-8
  8. Golden State Warriors | R: 10-10
  9. Portland Trail Blazers | R: 8-11
  10. Memphis Grizzlies | R: 7-12
  11. Utah Jazz | R: 5-12
  12. LA Clippers | R: 5-13
  13. Sacramento Kings | R: 5-14
  14. Dallas Mavericks | R: 5-14
  15. New Orleans Pelicans | R: 3-16
Sorprendente caso: una estrella de la NBA perdió 47 millones de dólares en segundos

Conferencia Este:

  1. Detroit Pistons | R: 15-3
  2. Toronto Raptors | R: 14-5
  3. Miami Heat | R: 13-6
  4. New York Knicks | R: 11-6
  5. Cleveland Cavaliers | R: 12-7
  6. Atlanta Hawks | R: 11-8
  7. Orlando Magic | R: 11-8
  8. Boston Celtics | R: 10-8
  9. Chicago Bulls | R: 9-8
  10. Philadelphia 76ers | R: 9-8
  11. Milwaukee Bucks | R: 8-11
  12. Charlotte Hornets | R: 4-14
  13. Brooklyn Nets | R: 3-14
  14. Washington Wizards | R: 2-15
  15. Indiana Pacers | R: 2-16
leandro barraza
Leandro Barraza
