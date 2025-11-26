La NBA es esa liga que da tantos privemos como los puede quitar con la misma velocidad con la cual los otorga. Los jugadores son privilegiados al recibir millones de dólares, pero también pueden ser ellos mismos los capaces de privarse de lujos económicos.

El protagonista de la historia en esta ocasión es Jalen Williams. Para muchos puede ser que resulte un personaje no tan conocido y es lógico, porque la joya de apenas 24 años explotó en la temporada pasada con un nivel superlativo que le permitió ser parte fundamental del anillo que consiguió Oklahoma City Thunder. Sin embargo, por estos tiempos no puede estar dentro de la duela, hecho que le generó una pérdida millonaria.

Williams firmó hace unos meses la extensión de su contrato y eso le permitió asegurarse 240 millones de dólares a cobrar en cinco años. Ahora bien, una pequeña condición lo podría haber llevado hasta las 287 millones, pero lamentablemente se tendrá que quedar con las ganas.

El motivo por el que Jalen Williams se perdió 47 millones

Las normas indican que un jugador puede optar hasta por un 30% extra de su contrato acordado en caso de que cumpla con una serie de requisitos puntuales y específicos. En el caso de Williams, su oportunidad se debía a la posibilidad de ser elegido para como All-Star o como Jugador Defensivo del año, pero he aquí la cuestión.

Jalen Williams no podrá recibir un incremento en su acuerdo salarial por lesión. (GETTY IMAGES)

Dada la nueva reglamentación de la liga, para que un jugador pueda ser elegible a una distinción individual, debe jugar un mínimo de 65 partidos a lo largo de la temporada regular. En el caso de Williams, una lesión en la muñeca ya le ha ocasionado el perderse 19 encuentros, por lo que las estadísticas no lo podrían avalar.

Claro, es una situación que genera controversia, porque Williams se queda sin casi 50 millones de dólares por una situación accidental, pero a la vez sabe que tiene asegurados 240 millones. Se trata de una verdadera locura hablando en cifras, ya que apenas tiene 24 años y hasta hace muy poco tiempo no se encontraba en este presente tan próspero.

En síntesis