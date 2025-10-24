¿Qué lesión tiene LeBron James y cuándo vuelve a jugar en la NBA con Los Angeles Lakers?

La temporada de la NBA 2025-26 no comenzó de la mejor manera para Los Angeles Lakers. Una dura derrota ante Golden State Warriors dejó en evidencia la dependencia que tiene el equipo hacia Luka Doncic, quien brilló sobre la duela y LeBron James, el gran ausente del estreno que seguirá sin poder debutar oficialmente.

Este viernes 24 de octubre, Lakers se enfrenta ante Minnesota Timberwolves en otro duro compromiso que les ofrece la Conferencia Oeste y la mala noticia para los angelinos es que James continúa sin poder sumar minutos. No es el mejor escenario en California, aunque la buena noticia es que la baja del Rey estaría a punto de llegar a su fin.

La lesión que sufre LeBron James

James sufre una irritación del nervio ciático en el lado derecho, una lesión que lo apartó de la pretemporada y que le hará perderse varios partidos de la Temporada Regular. En ese contexto, se estima que regresará para mediados de noviembre para no correr riesgos de apurar los tiempos de forma innecesaria.

LeBron James vio desde la banca el debut de Los Angeles Lakers en la NBA. (GETTY IMAGES)

En medio de este panorama inesperado, quien se tiene que hacer cargo del equipo es Doncic. El esloveno se lució de gran manera en el debut con 43 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias que le permitieron al equipo competir hasta el final en el encuentro que perdieron ante Warriors 119-109.

De esta manera, se espera que LeBron regrese pronto, en menos de un mes, para aportarle al equipo lo que es irremplazable. Se espera que James lidere a Lakers a competir por un nuevo anillo, ya que la plantilla se reforzó de gran manera, aunque necesita de su presencia de manera fundamental para que el proyecto funcione de forma óptima.

