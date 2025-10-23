El mensaje de Shaquille O’Neal por el escándalo del FBI y la NBA que mencionó a LeBron y los Lakers

El mundo de la NBA se sacudió en la jornada del 23 de octubre con una noticia que nadie, absolutamente nadie esperaba. Tras conocerse que el FBI arrestó a 30 personas, incluyendo a varias figuras de la liga, Shaquille O’Neal no dudó y envió un mensaje por el escándalo que mencionó a LeBron James y los Lakers.

¡A los hechos! La investigación del FBI llamada ‘Operación Nada Más Que Apuesta’ descubrió un esquema desde finales de 2022 hasta 2024 que habría usado de manera indebida información confidencial de la NBA. Ahí fue donde mencionaron a LeBron y Los Angeles Lakers.

Entre las personas que arrestó el FBI estuvieron: Damon Jones, exjugador y exasistente de Cleveland Cavaliers, quien supuestamente filtró información sobre una lesión de LeBron James. Terry Rozier, jugador de Miami Heat que estaba en Charlotte Hornets cuando supuestamente participó de un esquema de apuestas deportivas, y Chauncey Billups, entrenador Portland Trail Blazers, a quien acusan de amañar partidas de póker clandestino.

Los detalles de la mención a LeBron James y Lakers en el escándalo de la NBA y el FBI

LeBron James y Damon Jones en la NBA. (Foto: Getty Images)

Damon Jones fue identificado en la investigación del FBI como “entrenador asistente no oficial” de Los Angeles Lakers en la temporada 2022-23. Estando en ese rol se le acusa de, supuestamente, enviar un mensaje de texto antes de que se publicara el reporte oficial de la NBA de lesionados, avisando que LeBron James no iba a jugar contra Milwaukee Bucks el 9 de febrero de 2023 por una molestia en el tobillo. ¿Por qué lo hizo? Para “hacer una gran apuesta por Milwaukee esa noche”, dice la investigación.

La reacción de Shaquille O’Neal al escándalo del FBI y la NBA que mencionó a LeBron

“Conozco a Chauncey (Billups), conozco muy bien a Damon (Jones), jugué con Damon, estuvo sentado aquí, pero me avergüenza que esos tipos pongan en peligro a sus familias y sus carreras. Hay un viejo dicho en el barrio: no todo el dinero es bueno. Si ganas nueve millones de dólares y te dedicas a cierto negocio, ¿cuánto más necesitas?“, fue el contundente mensaje del excampeón de la NBA Shaquille O’Neal.

