¿Qué partidos de la NBA se juegan HOY viernes 24 de octubre por la Temporada Regular?

Repasa la información más destacada del día para no perderte de un día plagado de estrellas.

Por Lucas Lescano

Lakers y Wolves protagonizarán uno de los encuentros del día.
© Getty ImagesLakers y Wolves protagonizarán uno de los encuentros del día.

La NBA comenzó tan espectacular como se esperaba, justificando los largos meses de ausencia que tuvo. Por ese motivo, los aficionados están disfrutando de los primeros días de competencia que continúan este viernes 24 de octubre con juegos sensacionales para observar detenidamente el show las estrellas más importantes de la liga.

El mensaje de Shaquille O’Neal por el escándalo del FBI y la NBA que mencionó a LeBron y los Lakers

En ese contexto, a continuación te contamos la información más destacada del día para que te sumes a las distintas transmisiones que comparten el mejor basquetbol de planeta. En uno de los atractivos principales de la jornada se enfrentarán Los Angeles Lakers ante Minnesota Timberwolves, con la baja de LeBron James confirmada en los californianos.

Michael Jordan conmovió a toda la NBA con una confesión inesperada

Por otro lado, vuelven a la acción los Golden State Warriors. Luego de una importante victoria en la prórroga ante Denver Nuggets este jueves a última hora, visitarán a Portland Trail Blazers en un duelo que puede llegar a presentar sorpresas.

Partidos de la NBA, hoy viernes 24 de octubre:

  • 16:30 hs (CDMX) Toronto Raptors vs. Milwaukee Bucks
  • 17:00 hs (CDMX) Orlando Magic vs. Atlanta Hawks
  • 17:30 hs (CDMX) Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers
  • 17:30 hs (CDMX) New York Knicks vs. Boston Celtics
  • 18:00 hs (CDMX) Memphis Grizzlies vs. Miami Heat
  • 18:00 hs (CDMX) New Orleans Pelicans vs. San Antonio Spurs
  • 18:00 hs (CDMX) Houston Rockets. vs. Detroit Pistons
  • 18:30 hs (CDMX) Dallas Mavericks vs. Washington Wizards
  • 20:00 hs (CDMX) Sacramento Kings vs. Utah Jazz
  • 20:00 hs (CDMX) Los Angeles Lakers vs. Minnesota Timberwolves
  • 20:00 hs (CDMX) Portland Trail Blazers vs. Golden State Warriors
  • 20:30 hs (CDMX) Los Angeles Clippers vs. Phoenix Suns
