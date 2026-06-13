Qué pasa si New York Knicks ganan o pierden contra San Antonio Spurs en el Juego 5 de las Finales de la NBA

La mejor liga de baloncesto del mundo está llegando a su fin y a continuación te contamos sus posibles desenlaces.

Los New York Knicks están a una victoria de poner fin a una sequía de campeonatos que dura décadas, ya que llegan al quinto partido de las Finales de la NBA de 2026 con una ventaja contundente de 3-1 en la serie contra los San Antonio Spurs .

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Nueva York tomó el control de la serie tras una dramática victoria por 107-106 en el cuarto partido, dejando a los Spurs al borde de la eliminación. El partido se juega en San Antonio, donde los Spurs esperan alargar la serie y mantener vivas sus esperanzas de título. Con el Trofeo Larry O’Brien potencialmente en juego esta noche, esto es lo que significaría cada posible resultado. Tras una remontada histórica de 29 puntos de los Knicks, todo es posible.

¿Qué pasa si los Knicks ganan el quinto partido?

Si los Knicks ganan esta noche, se coronarán campeones de la NBA de 2026. La victoria les daría a Nueva York un triunfo de 4-1 en la serie y aseguraría el primer título de la NBA de la franquicia desde 1973. Completaría una de las rachas de playoffs más memorables en la historia del equipo y consolidaría a este grupo como uno de los mejores equipos de los Knicks jamás formados.

Knicks y Spurs se juegan la temporada en Texas. (GETTY IMAGES)

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¿Qué pasa si los Knicks pierden el quinto partido?

Si los Spurs ganan, la serie se trasladaría de nuevo a Nueva York para el sexto partido. Los Knicks seguirían liderando las Finales 3-2, pero San Antonio ganaría impulso y otra oportunidad para alargar la serie. El sexto juego se jugaría el martes por la noche en el Madison Square Garden, donde los Knicks tendrían otra oportunidad de proclamarse campeones ante su afición. Si los Spurs también ganaran el sexto partido, sería necesario un séptimo partido decisivo.Anuncio

¿Qué pasa si el partido entre los Knicks y los Spurs termina empatado?

Si el marcador está empatado al final del tiempo reglamentario, los Knicks y los Spurs jugarían una prórroga de cinco minutos para determinar al ganador. Si el partido continúa empatado tras la primera prórroga, se jugaría otra. Ese proceso continuaría indefinidamente —doble prórroga, triple prórroga y más allá— hasta que un equipo terminara con más puntos y ganara el partido. Cada final de la NBA debe tener un ganador.

En síntesis

Los New York Knicks lideran 3-1 las Finales de la NBA ante San Antonio.

lideran 3-1 las Finales de la NBA ante San Antonio. El quinto partido de la serie final se jugará en San Antonio.

de la serie final se jugará en San Antonio. Nueva York no gana un título de la NBA desde el año 1973.