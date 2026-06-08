¿Qué pasa si San Antonio Spurs pierde con New York Knicks en el Juego 3 de las Finales de la NBA?

Los Spurs perdieron los dos primeros partidos de la serie en Texas y ahora visitan el Madison Square Garden con la necesidad de remontar.

New York Knicks será local por primera vez en las Finales de la NBA 2026. La franquicia comandada por Mike Brown ganó los dos primeros partidos de la serie ante San Antonio Spurs en Texas y ahora son los favoritos para ganar el anillo frente a su gente en el Madison Square Garden.

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¿Qué pasa si San Antonio Spurs pierde con New York Knicks en el Juego 3?

Si San Antonio Spurs cae con New York Knicks en esta noche en el Juego 3 de las Finales de la NBA 2026 seguirá con chances de optar por el título, pero quedará sin margen de error para el resto de partidos y solo podrá ser campeón a través de un Game 7.

Victor Wembanyama, Julian Champagnie y Devin Vassell en el Juego 2 de las Finales (Getty Images)

En caso de que los Knicks ganen en casa este lunes, conseguirán una ventaja de 3-0 en la serie. Es decir, necesitará solamente un triunfo más para ganar el campeonato. San Antonio, por su parte, deberá ganar cuatro partidos consecutivos.

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Estadística desalentadora para San Antonio Spurs

Un dato demoledor para los Spurs si pierden ante New York Knicks en el Juego 3 de las Finales es que nunca en la historia de los Playoffs de la NBA una franquicia remontó una desventaja de 3-0. En otras palabras, si los Knicks ganan esta noche, ya tienen medio anillo en el bolsillo.

En síntesis