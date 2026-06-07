Cuántos partidos necesita ganar San Antonio Spurs para remontar a los Knicks y ser campeones de la NBA

La tensión se traslada al Madison Square Garden para un compromiso que puede definir el rumbo de las Finales de la NBA. Tras sufrir dos tropiezos muy duros en condición de local, los San Antonio Spurs viajan a la Gran Manzana con una misión de máxima exigencia. Los New York Knicks lideran la serie 2-0 y el conjunto texano se encuentra contra las cuerdas de cara al Juego 3, programado para este domingo a las 18:30 horas del Centro de México.

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San Antonio Spurs, sin margen de error en las Finales de la NBA

La ecuación para la escuadra de Texas es tan clara como compleja. Debido a que las Finales se disputan al mejor de siete enfrentamientos, San Antonio necesita ganar cuatro partidos si desea levantar el trofeo de campeones. El margen de error para los dirigidos por Mitch Johnson se redujo a cero de manera prematura. Una derrota esta noche dejaría la serie 3-0, un escenario catastrófico que los obligaría a firmar una remontada perfecta y ganar de corrido todo lo que quede del cruce.

Victor Wembanyama busca liderar a San Antonio Spurs a un nuevo anillo de la NBA. (GETTY IMAGES)

El panorama físico y mental añade una dificultad extra para los Spurs en esta eliminatoria. El desgaste es evidente en el plantel, el cual viene de una extenuante batalla a siete partidos frente a Oklahoma City Thunder en las Finales de la Conferencia Oeste. En contraste con ese cansancio acumulado, el rival en turno goza de una frescura absoluta y un ritmo de juego que asusta a toda la liga.

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Para consumar la hazaña, San Antonio debe romper una de las rachas más imponentes de la postemporada. Los Knicks arrastran una seguidilla de 13 victorias consecutivas en estos Playoffs y atraviesan, sin lugar a dudas, su mejor momento del año. Con la ventaja de la localía a su favor y el cobijo de su público, el cuadro neoyorquino busca dar un golpe casi definitivo, mientras que los Spurs apuestan por la épica para mantener vivo el sueño del campeonato.

En síntesis