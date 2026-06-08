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Hora y dónde ver New York Knicks vs. San Antonio Spurs HOY, por el Juego 3 de las Finales de la NBA

El Madison Square Garden se viste de gala esta noche para recibir el Game 3 de las Finales 2026.

Knicks y Spurs se enfrentan nuevamente por las Finales de la NBA 2026
© Imagen propiaKnicks y Spurs se enfrentan nuevamente por las Finales de la NBA 2026

Llegó el día del Juego 3 de las Finales de la NBA 2026. New York Knicks lidera la serie por 2-0 luego de obtener dos valiosos triunfos en condición de visitante y ahora recibirá a San Antonio Spurs en su casa: el Madison Square Garden.

Los Knicks vienen de ser campeones de la Conferencia Este luego de barrer por 4-0 a Cleveland Cavaliers y van camino a hacer lo mismo con los Spurs en las NBA Finals. No obstante, Victor Wembanyama y compañía confían en poder reaccionar a tiempo para no llegar al cuarto partido con una desventaja de tres partidos.

Imagen del juego 2 de las Finales de la NBA 2026 (Getty Images)

Imagen del juego 2 de las Finales de la NBA 2026 (Getty Images)

Horario del Juego 3 de las Finales de la NBA por país

  • Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua: 18:30 hs
  • Colombia, Ecuador, Panamá, Perú: 19:30 hs
  • Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela: 20:30 hs
  • Argentina, Brasil, Uruguay: 21:30 hs

Por dónde ver el Juego 3 de Knicks vs. Spurs

En México y todo Latinoamérica, el Juego 3 de las Finales de la NBA 2026 entre New York Knicks y los San Antonio Spurs se transmite de manera exclusiva a través de Amazon Prime Video.

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Leandro Barraza
Leandro Barraza
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