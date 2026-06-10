New York Knicks vs. San Antonio Spurs: cómo y dónde ver EN VIVO y GRATIS el Juego 4 de las Finales de la NBA

Este miércoles es tiempo de NBA. En New York, los Knicks y San Antonio Spurs se enfrentarán por el Juego 3 de las Finales y a continuación te contamos todo lo que tienes que saber para que no te pierdas ningún detalle. El equipo de Manhattan domina la serie 2-1, por lo que aquí se define el futuro de la competencia.

Publicidad

Desde las 18:30hs del Centro de México, comenzará la acción en la Gran Manzana. New York sabe que si obtiene una victoria quedará a solo un triunfo de volver a ser campeón de la NBA tras el último título conquistado en 1973, mientras que Spurs tiene la obligación de seguir sumando en el marcador para estirar la historia.

Opciones para ver el Juego 4 de Knicks vs. Spurs

En ese sentido, los aficionados del deporte están más que atentos a lo que sucederá sobre la duela y nadie se quiere perder el show. Para todos aquellos que deseen sintonizar el partido, podrán hacerlo de manera exclusiva mediante Prime Video o NBA League Pass, ambas resultando plataformas de pago extra.

Tras la victoria 115-111 que obtuvo Spurs en New York de manera oportuna para acortar la ventaja de dos juegos a solo en la serie, resulta intrigante saber el plan de juego que llevará a cabo San Antonio. El margen de error es mínimo para los jóvenes de Texas, por lo que se espera un enfrentamiento intenso, físico y con la tensión de un compromiso de Finales de NBA.

Publicidad

En síntesis