Se espera lo peor: Así fue la grave lesión de Jimmy Butler en Golden State Warriors vs. Miami Heat

“Jimmy salió sin poder caminar por sus propios medios de la cancha. Es el peor día de mi vida”, fue una de las reacciones de los hinchas de Golden State Warriors al ver la grave lesión que sufrió Jimmy Butler en el juego contra Miami Heat de la jornada NBA del 19 de enero de 2026. ¿Fue así de dura?

Los Warriors aprovecharon al máximo que el calendario de la temporada 2025-26 los puso a jugar ocho partidos consecutivos como local. Todo parecía color de rosa, el equipo jugaba cada vez mejor y la cuarta victoria consecutiva estaba al caer, pero… ¡Jimmy Butler se lesionó!

Transcurría el tercer cuarto del juego Golden State Warriors vs. Miami Heat y Butler volvió a demostrar que nunca quiere dar un balón por perdido. En la lucha con Davion Mitchell por tomar un rebote, Jimmy se quedó con la pelota, pero cuando aterrizó en la duela, la rodilla derecha sufrió una hiperextensión muy dolorosa.

Video: Así fue la lesión de Butler en Golden State Warriors vs. Miami Heat

Imagen de la lesión de Jimmy Butler. (Foto: X / @WarriorsLatam_)

Apenas cayó al suelo, se escucharon los gritos de dolor. Mientras un silencio aterrador se apoderó del estadio Chase Center, Stephen Curry se acercó para ver cómo estaba Jimmy Butler. Y las señales no fueron buenas… “Mierda”, gritó Butler mientras se tomaba la rodilla derecha con gestos notables de dolor. Por las imágenes, se espera lo peor en Golden State Warriors. ¡Video!

La reacción de Jimmy Butler tras la dura lesión que sufrió en la NBA

A pesar de que las imágenes de la lesión que sufrió fueron muy duras, Jimmy Butler tuvo una reacción inesperada cuando soltó una sonrisa mientras Buddy Hield y Gary Payton II lo sacaban en hombros de la cancha. “Jimmy Butler III (rodilla derecha) no regresará al partido de esta noche (19 de enero)”, fue lo primero que publicaron los Warriors sobre la lesión de Butler en la victoria 135 a 112 ante Miami Heat.

En síntesis

Jimmy Butler sufrió una hiperextensión en la rodilla derecha el 19 de enero de 2026.

