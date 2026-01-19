No fue normal ver que ‘El Rey’ de la NBA recibiera una votación así de baja. ¿Se acabó una era? El departamento de comunicaciones de la liga dio a conocer las votaciones para el NBA-All Star Game 2026 y LeBron James no dudó en publicar una primera reacción.

Publicidad

Publicidad

¡Le apunto a Luka Doncic! Los Angeles Lakers decidieron que el base esloveno sea la nueva estrella del equipo, y ante una lesión de LeBron al inicio de la temporada 2025-26, se dio el contexto perfecto para que Doncic fuera el Laker con la votación más alta para el Juego de Estrellas de la NBA 2026.

LeBron James quedó en el octavo puesto de la votación para el NBA-All Star Game 2026 con 1.819.776 votos y no estuvo entre los jugadores (Stephen Curry, Luka Doncic, Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama) que la liga honró como titulares en la Conferencia Oeste, pero… Su reacción fue positiva con la nueva estrella de los Lakers.

Mensaje a Doncic: La primera reacción de LeBron tras su votación en el All-Star Game

LeBron y Doncic juegan su primera temporada completa en Lakers. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Publicidad

A pesar de que LeBron perdió el récord de llevar 21 selecciones consecutivas como titular en el Juego de las Estrellas de la NBA, la primera reacción que tuvo tras su baja votación para la edición 2026 fue presumir que Luka Doncic fue elegido como titular con cinco emojis de manos levantadas celebrando.

Reacción de LeBron a la elección de Doncic en el NBA All-Star Game. (Foto: Instagram / @kingjames)

ver también Sin LeBron James: Se confirmaron los quintetos para el All-Star Game de la NBA 2026

LeBron James sí puede ser titular en el NBA All-Star Game

La NBA confirmó a los 10 primeros titulares del NBA All-Star Game 2026, pero en esta edición se jugará con un formato de mini torneo entre tres equipos, dos compuestos por jugadores norteamericanos y el otro por estrellas internacionales. Esto quiere decir que lo más probable es que LeBron James sea titular en uno de los dos equipos que representarán a Estados Unidos.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿En qué posición quedó LeBron James en la votación del Oeste en el NBA All-Star Game? ¿En qué posición quedó LeBron James en la votación del Oeste en el NBA All-Star Game? Ya votaron 0 personas

Datos clave