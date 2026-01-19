Mientras que Stephen Curry recibió 2.8 millones de votos para el NBA All-Star Game, los votos de LeBron James

El mejor baloncesto del mundo ya empezó a calentar motores para lo que será un NBA All-Star Game 2026 sin precedentes en la historia con la revelación de los votos que recibieron los jugadores. Stephen Curry y LeBron James tuvieron votaciones muy diferentes.

LeBron se perdió los primeros 14 juegos de la temporada con Los Angeles Lakers por una ciática en el lado derecho y ahí dio una gran ventaja para perder el récord de 21 selecciones consecutivas como titular al Juego de Estrellas de la NBA. Esto no pasó con Stephen Curry.

A pesar de que Golden State Warriors lleva una temporada irregular que lo ubica en la octava posición de la Conferencia Oeste, Curry promedia por juego 27.6 puntos, y cada vez que sale a la cancha da un espectáculo con sus triples imposibles. ‘El Chef’ terminó superando la votación de LeBron James en el NBA All-Star Game 2026.

Los votos de Stephen Curry y LeBron James al NBA All-Star Game 2026

LeBron y Curry estarán en el NBA All-Star Game 2026. (Foto: Getty Images)

La cuenta de comunicaciones de la NBA publicó las votaciones finales para el NBA All-Star Game del 15 de febrero y mientras Stephen Curry será titular en el Oeste al lograr 2.817.562 votos, a LeBron James no le alcanzó para recibir esta distinción tras obtener 1.819.776 votos.

Votaciones del NBA All-Star Game 2026.

El nuevo formato del Juego de Estrellas de la NBA

No será un solo partido. El NBA All-Star Game 2026 se jugará con un formato de Torneo Round Robin en el que habrá tres equipos, dos de jugadores estadounidenses y el otro de estrellas internacionales. Cada equipo tendrá un mínimo de ocho jugadores y se jugará un mini-torneo de cuatro períodos de 12 minutos cada uno con los siguientes partidos por separado:

Juego 1: Equipo A vs. Equipo B.

Equipo A vs. Equipo B. Juego 2: Ganador del Juego 1 vs. Equipo C (Estrellas internacionales).

Ganador del Juego 1 vs. Equipo C (Estrellas internacionales). Juego 3: Perdedor del Juego 1 vs. Equipo C.

Perdedor del Juego 1 vs. Equipo C. Gran Final (Juego 4): Los dos equipos con mejor récord tras los tres primeros juegos se enfrentarán por el campeonato.

