Mientras que Stephen Curry recibió 2.8 millones de votos para el NBA All-Star Game, los votos de LeBron James

El conteo oficial del NBA All-Star Game 2026 reveló un dato inesperado sobre los votos de LeBron James y Stephen Curry.

Por Julio Montenegro

Stephen Curry y LeBron James jugarán el NBA All-Star Game 2026.
© Getty ImagesStephen Curry y LeBron James jugarán el NBA All-Star Game 2026.

El mejor baloncesto del mundo ya empezó a calentar motores para lo que será un NBA All-Star Game 2026 sin precedentes en la historia con la revelación de los votos que recibieron los jugadores. Stephen Curry y LeBron James tuvieron votaciones muy diferentes.

LeBron se perdió los primeros 14 juegos de la temporada con Los Angeles Lakers por una ciática en el lado derecho y ahí dio una gran ventaja para perder el récord de 21 selecciones consecutivas como titular al Juego de Estrellas de la NBA. Esto no pasó con Stephen Curry.

A pesar de que Golden State Warriors lleva una temporada irregular que lo ubica en la octava posición de la Conferencia Oeste, Curry promedia por juego 27.6 puntos, y cada vez que sale a la cancha da un espectáculo con sus triples imposibles. ‘El Chef’ terminó superando la votación de LeBron James en el NBA All-Star Game 2026.

Los votos de Stephen Curry y LeBron James al NBA All-Star Game 2026

LeBron y Curry estarán en el NBA All-Star Game 2026. (Foto: Getty Images)

LeBron y Curry estarán en el NBA All-Star Game 2026. (Foto: Getty Images)

La cuenta de comunicaciones de la NBA publicó las votaciones finales para el NBA All-Star Game del 15 de febrero y mientras Stephen Curry será titular en el Oeste al lograr 2.817.562 votos, a LeBron James no le alcanzó para recibir esta distinción tras obtener 1.819.776 votos.

Mientras LeBron James gana 128,7 millones en 2026, el dinero que percibe Stephen Curry

Mientras LeBron James gana 128,7 millones en 2026, el dinero que percibe Stephen Curry

Votaciones del NBA All-Star Game 2026

Votaciones del NBA All-Star Game 2026.

El nuevo formato del Juego de Estrellas de la NBA

No será un solo partido. El NBA All-Star Game 2026 se jugará con un formato de Torneo Round Robin en el que habrá tres equipos, dos de jugadores estadounidenses y el otro de estrellas internacionales. Cada equipo tendrá un mínimo de ocho jugadores y se jugará un mini-torneo de cuatro períodos de 12 minutos cada uno con los siguientes partidos por separado:

  • Juego 1: Equipo A vs. Equipo B.
  • Juego 2: Ganador del Juego 1 vs. Equipo C (Estrellas internacionales).
  • Juego 3: Perdedor del Juego 1 vs. Equipo C.
  • Gran Final (Juego 4): Los dos equipos con mejor récord tras los tres primeros juegos se enfrentarán por el campeonato.

¿Cuántos juegos de estrellas consecutivos en la NBA fue titular LeBron James?

En resumen

  • Stephen Curry logró 2.817.562 votos y será titular frente a los 1.819.776 de LeBron.
  • LeBron James obtuvo 997.786 votos menos que Curry tras perderse catorce partidos iniciales.
  • El récord de 21 selecciones consecutivas como titular de LeBron James finalizó este año.
Julio Montenegro
