Golden State Warriors recibió una de las noticias más duras de la temporada tras confirmarse la grave lesión de Jimmy Butler, una de las principales figuras del equipo. El golpe llegó luego del partido ante Miami Heat, cuando el alero tuvo que abandonar la cancha visiblemente dolorido tras una mala caída.

Publicidad

Publicidad

Los estudios médicos terminaron por confirmar el peor escenario: Butler sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La lesión lo dejará fuera de las canchas por un período estimado de al menos ocho meses, por lo que no volverá a jugar en lo que resta de la campaña.

Uno de los que habló tras conocerse la lesión fue Stephen Curry, su gran socio dentro del campo y uno de los referentes del plantel. El base reveló cómo reaccionó Butler en el mismo momento de la lesión, dejando a todos sorprendidos por su actitud.

Publicidad

Publicidad

“Él (Jimmy) seguía bromeando mientras estaba en el suelo. Al más puro estilo de Jimmy, siempre se lo pasa bien sin importar la situación… Intentaba llegar a la línea de tiros libres. Dijo que eran dos tiros”, expresó Curry en conferencia de prensa, reflejando la personalidad del alero incluso en un momento tan delicado.

Tweet placeholder

En las redes sociales se filtró un video de Butler sonriendo a pesar de lo que le pasó y confirma que Curry estaba en lo cierto tras contar la reacción de su compañero.

Publicidad

Publicidad

ver también La gran víctima en Warriors tras la durísima lesión de Jimmy Butler

Tweet placeholder

La temporada de Jimmy Butler en Warriors

Antes de la lesión, Butler estaba firmando una gran campaña 2025-26 con Golden State. Promediaba 20 puntos, 5.6 rebotes y 5 asistencias por partido, además de 1.4 robos, siendo uno de los jugadores más influyentes del equipo con un +185, el mejor registro del plantel. En eficiencia, registraba un 55% en tiros de dos, 38% en triples y 86% desde la línea de libres, mientras que los Warriors acumulaban un récord de 23 victorias y 15 derrotas, con un 61% de efectividad con él en cancha.

Publicidad

Publicidad

En síntesis