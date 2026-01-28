Es tendencia:
Una buena y una mala noticia azotan a Lakers antes de enfrentar a Cleveland Cavaliers

La franquicia angelina vive un miércoles agridulce a horas del partido de esta noche por la Temporada Regular de la NBA.

Por Leandro Barraza

Austin Reaves y LeBron James en un partido de Los Angeles Lakers
© GETTY IMAGESAustin Reaves y LeBron James en un partido de Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers visitan esta noche el Rocket Arena para medirse con Cleveland Cavaliers en el marco de la Temporada Regular de la NBA. La franquicia angelina viene de dos victorias consecutivas y pretende seguir por ese camino este miércoles para asentarse en zona de clasificación directa en la Conferencia Oeste.

Sin embargo, Lakers recibió una buena y una mala noticia a horas del partido conta los quintos del Este. En primer lugar, J.J. Redick ya sabe que no podrá contar con Austin Reaves para el encuentro contra los Cavaliers, ya que el escolta de 27 años sigue sufriendo la distensión de pantorrilla que sufrió en diciembre de 2025.

Había esperanzas de contar con Reaves para el choque de esta noche en Cleveland, pero finalmente fue descartado y se espera que pueda volver el siguiente juego contra los Wizards. No es un secreto que Austin mejora la fase ofensiva del equipo y no tenerlo significa darle ventajas al rival.

Austin Reaves, Luka Doncic y LeBron James (GETTY IMAGES)

Austin Reaves, Luka Doncic y LeBron James (GETTY IMAGES)

No obstante, Luka Doncic y LeBron James sí están disponibles para medirse con Donovan Mitchell y compañía. La dupla ya ha demostrado buenos resultados y los aficionados de Lakers esperan una buena noche para intentar escalar posiciones en el Oeste.

LeBron James dio una buena noticia

Pese al mal sabor de boca por la fallida vuelta de Reaves, quien sí dio motivos para sonreir en Los Angeles Lakers fue LeBron James. ‘The King’ había sido vinculado con Cleveland Cavaliers pensando en que pronto se convertirá en agente libre. Sin embargo, desde ESPN informaron que James le mostró todo su compromiso a la franquicia angelina.

Según fuentes del citado medio, LeBron se volvió más disciplinado con la dieta y dejó de beber alcohol durante su rehabilitación. Además, no piensa en su futuro y tiene como objetivo llevar a la franquicia a Playoffs una vez más antes de sus caminos se separen.

En síntesis

  • Lakers visitan a Cavaliers hoy con Luka Doncic y LeBron James disponibles.
  • Austin Reaves es baja por lesión; se espera su regreso contra Wizards.
  • LeBron James reafirmó su compromiso con Lakers mejorando dieta y dejando el alcohol.
leandro barraza
Leandro Barraza
