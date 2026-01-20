Las alarmas se encendieron este lunes luego de que Jimmy Butler, una de las máximas figuras de Golden State Warriors, tuviera que salir del campo durante el partido ante Miami Heat por una lesión en su rodilla. Desde ese momento hubo mucha preocupación por su estado físico y se temía que pudiera tratarse de algo grave.

Las malas noticias se confirmaron este martes. Tras realizarse los estudios médicos correspondientes, se informó que Butler sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que lo dejará afuera por el resto de la temporada.

Si bien todo dependerá de cómo evolucione, se estima que el tiempo de recuperación será de alrededor de ocho meses. Además, la lesión llega en un momento delicado de su carrera, ya que Butler tiene 36 años, lo que podría hacer que el regreso sea más lento.

Su ausencia representa un golpe muy duro para los Warriors, que pierden a uno de sus jugadores más importantes en plena temporada. Butler había pasado a ser una pieza clave dentro del equipo, tanto en ataque como en defensa.

El más perjudicado con esta baja es Stephen Curry, otra de las grandes figuras del equipo. El base pierde a uno de sus mejores socios en la cancha y a un jugador fundamental que podía ser clave para volver a soñar con ser campeones de NBA.

¿Qué dijo Curry sobre la lesión de Butler?

Luego del partido, Curry habló en conferencia de prensa y se refirió a la situación de su compañero: ”Él (Jimmy) seguía bromeando mientras estaba en el suelo. Al más puro estilo de Jimmy, siempre se lo pasa bien sin importar la situación. Intentaba llegar a la línea de tiros libres y decía que eran dos tiros”, expresó.

