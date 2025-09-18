El mejor jugador de la historia de la NBA según Jayson Tatum: “Me cuesta mucho aceptar”

El hermoso y eterno debate por saber quién es el mejor jugador de la historia de la NBA tiene un nuevo capítulo. En esta ocasión, una estrella de la talla de Jayson Tatum no dudó y dejó claro quién es el mejor de todos los tiempos con un duro mensaje para los que no piensan así.

A la hora de buscar los candidatos que más consenso tienen para ser el GOAT (el mejor de todos los tiempos por sus siglas inglés) de la NBA, LeBron James y Michael Jordan dan un paso al frente. Ambos estuvieron en la elección de Tatum.

Cuando Jordan ganó el último título con Chicago Bulls en la temporada 1997-98, Jayson Tatum apenas tenía tres meses de nacido. En cambio, la estrella de Boston Celtics estuvo más consciente de la era de LeBron en la NBA y hasta la campaña 2025-26 lo ha enfrentado en 22 ocasiones con un saldo de 11 victorias y 11 derrotas. ¿Esto pesó en su elección?

Jayson Tatum eligió al GOAT de la NBA: “Me cuesta mucho aceptar”

Jayson Tatum incluyó a LeBron y Jordan en su Top-5. (Foto: Getty Images)

Tatum estuvo en el podcast ‘Un millón de dólares en juegos’ y cuando le preguntaron por el Top-5 de los mejores jugadores en la historia de la NBA dejó claro en el orden que los dijo a quién considera el mejor de todos los tiempos. “Me cuesta mucho aceptar a cualquiera que no tenga a Mike (Michael Jordan), LeBron y Kobe entre sus cinco mejores. Creo que 4-5 son términos muy intercambiables, pero creo que es nadie debería estar por encima de estos tres”.

Lo que Michael Jordan y LeBron James piensan del mejor jugador de la historia NBA

Mientras que Michael Jordan sostuvo que “nunca vas a decir quién es el mejor de todos los tiempos para mí. Creo que es más para la prensa y para vender historias“, LeBron James señaló que “me elegiré a mí mismo por encima de cualquiera que haya jugado este juego (…) Siempre voy a sentir que soy el que mejor jugó este juego“.

