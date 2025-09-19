Warriors lo rechazó y tomó la decisión de ser la nueva estrella de la NBA con $244 millones de dólares

En el mejor baloncesto del mundo hay mil y una historias por contar, pero está empezó a llamar la atención ahora más que nunca. Un jugador que los Warriors rechazaron tomó la decisión de ser la nueva estrella de la NBA ganando $244 millones de dólares.

Y no está nada lejos de poder lograrlo… Golden State Warriors venía de terminar último en la Conferencia Oeste con una marca de 15 victorias y 50 derrotas en la temporada 2019-20. Por ese motivo, lograron tener el segundo pick del NBA Draft 2020 que les dio la posibilidad de ir por el protagonista de esta historia.

“Volviendo a la noche del draft, los Wolves estaban muy interesados ​​en ceder esta selección. Estuvieron intentando hasta el último momento, según me han dicho, que los Warriors se interesaran en ascender. Los Warriors tienen su selección del draft de este año dependiendo de dónde caiga, y creo que la querían de vuelta, francamente. Según los rumores, estaban haciendo mucho ruido con la idea de que iban a elegir a James Wiseman. Los Warriors estaban realmente concentrados en James Wiseman“, reveló el periodista Brian Windhorst.

Con el antecedente sobre la mesa que Golden State Warriors rechazó la posibilidad de elegir a Anthony Edwards en 2020, el escolta empezó un camino en la NBA que no solo lo llevó a ser la gran figura para que Minnesota Timberwolves eliminara a Los Angeles Lakers y Warriors en los Playoffs 2025, ahora también tomó una decisión para ser la nueva estrella de la liga.

El jugador que Warriors rechazó ahora quiere ser la nueva estrella de la NBA

Anthony Edwards y Draymond Green en la NBA. (Foto: Getty Images)

“Ha estado alejado de las redes sociales y trabajando en su juego. No ha tenido ningún partido internacional este verano por primera vez en un par de años, lo que creo que le ha permitido concentrarse. Fue bastante franco tras la derrota ante los Thunder en las Finales de la Conferencia Oeste: todavía le queda un gran paso por dar para alcanzar el nivel de Shai o Luka”, reveló el periodista Jon Krawczynski, del portal ‘The Athletic’, sobre Anthony Edwards.

Este es el dinero que Anthony Edwards tiene asegurado en la NBA

Con la premisa instalada que ahora quiere ser la nueva estrella de la NBA, Edwards tiene la garantía desde el 8 de julio de 2023 que va a ganar más de $244 millones de dólares por cinco años. El contrato del escolta con Minnesota Timberwolves va hasta el final de la temporada 2028-29.