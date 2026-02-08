Bad Bunny ya llegó a Santa Clara para dar su show de medio tiempo en el Super Bowl y es que una de las cosas que más se espera en el duelo de New England Patriots vs. Seattle Seahawks es precisamente este espectáculo del Halftime, donde aquellos que no son aficionados al deporte sí gustan del espacio musical el día de hoy.

Especialmente para ellos, es importante saber más o menos a qué hora podría ser la aparición del cantante puertorriqueño en este evento por lo que hay que recordar que es un deporte que tiene varias pausas y no está definida la duración, pero sí hay un itinerario aproximado de los tiempos para que haya ciertas previsiones.

¿A qué hora es el show de Bad Bunny?

De esta manera, lo que se ha revelado al respecto es que en México este evento podría ser a las 19:00 horas del centro del país; por su parte en España sería a las 2:00 horas; en Colombia a las 20:00 horas; en Perú a las 20:00 horas; en Venezuela y Puerto Rico a las 21:00 horas, lo mismo que en República Dominicana; en Argentina y Chile a las 22:00 horas.

¿Cuánto dura el show del medio tiempo?

Hay que destacar que aunque en este evento quienes se encargan de la logística del escenario lo hacen en tiempo récord, también requieren un espacio para poder hacerlo, así que tiene una duración aproximada de 30 minutos para que todo eso se lleve a cabo y quede totalmente libre para continuar con el partido de NFL.

Regularmente las canciones que tocan no son completas, sino en un estilo de popurrí, por lo que es probable que se mezclen hasta 15 interpretaciones. Hasta el momento no se ha dado a conocer con exactitud cuál podría ser el setlist oficial, pero hay éxitos como “Debí tirar más fotos” que no faltarían en este gran evento.

