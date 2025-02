Kansas City Chiefs sufrió una dura derrota por 40-22 ante Philadelphia Eagles en el Super Bowl LIX de la NFL y Andy Reid -legendario entrenador de la franquicia de Misuri- no pudo ocultar su decepción por no haber podido conseguir el tricampeonato en el estadio Caesars Superdome.

“Hoy fue un día difícil. Realmente no jugamos lo suficientemente bien en ninguna de las fases. No entrenamos lo suficientemente bien. Ellos hicieron un buen trabajo”, comenzó diciendo Reid. No obstante, luego le dedicó un mensaje a Mahomes y compañía: “Estoy orgulloso de nuestros muchachos por la batalla y la lucha que dieron durante todo el año y todos los partidos que jugaron aquí en los últimos años. Me quito el sombrero ante ellos por eso. Aprenderemos de esto. Va a doler. Llegas hasta aquí y no juegas tan bien como quieres. Duele”.

Con la derrota frente a los Eagles, Patrick Mahomes y los Chiefs perdieron la oportunidad de convertirse en la primera franquicia en la historia de la NFL en conseguir un tricampeonato de Super Bowl. Venían de vencer precisamente a Philadelphia en 2023 y a San Francisco en 2024, pero la historia fue diferente esta vez.

¿Andy Reid podría retirarse después del Super Bowl LIX?

Andy Reid no se pronunció al respecto de un posible retiro luego de la caída frente a los Eagles en el Super Bowl. Sin embargo, en la semana ya había manifestado que se sentía lleno por haber alcanzado una nueva final, sin importar el resultado de la misma. Por el contrario, luego del partido sí hizo un análisis de los motivos de la derrota y también fue autocrítico.

“Demasiadas pérdidas de balón y demasiadas faltas. Contra un buen equipo de fútbol, ​​eso no se puede hacer. Vic Fangio hace un buen trabajo con esa defensa. Jugaron bien. Tienen buenos jugadores, un buen esquema y ejecutaron mejor que nosotros. Entrenaron mejor. Todo empieza por mí. Jugaron mejor”, señaló el coach en diálogo con la prensa.