Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs llegaron al Super Bowl LIX con el objetivo de convertirse en el primer equipo en la historia de la NFL en levantar el trofeo Vince Lombardi en tres años consecutivos. Sin embargo, Jalen Hurts y Saquon Barkley se interpusieron en su camino, liderando a los Philadelphia Eagles hacia la gloria máxima en Nueva Orleans.

Fue, sin duda, un triunfo especial para los Eagles, quienes se redimieron tras haber perdido contra los Chiefs de Mahomes por solo tres puntos en el Super Bowl LVII, dos años atrás. Pero Barkley no quiere que Hurts ni sus compañeros se sientan ya satisfechos con esta hazaña.

Celebrando el Super Bowl LIX en el día de su cumpleaños, la estrella corredor desafió a su mariscal de campo y al resto de los Eagles a elevar aún más el listón, advirtiendo al resto de la NFL que este campeonato podría ser el inicio de una dinastía en la Ciudad del Amor Fraternal.

“Quiero decir, sí, tomó siete años llegar hasta aquí —con algunos altibajos, algunas lesiones—, pero al venir aquí y ser parte de este equipo, recuerdo la primera vez que estuve en el huddle. Miré a mi izquierda y a mi derecha y podía ver a todos los jugadores de Pro Bowl y All-Pros en la plantilla y en la ofensiva”.

“La defensa, no voy a mentir, no sabía que íbamos a tener la defensa número uno. Ahora tiene sentido porque con todo el talento que teníamos, nos dieron pelea en las prácticas del campamento. Pero es un esfuerzo en equipo, así que, en nuestro primer año juntos, ¿por qué no? ¿Por qué no empezar nuestra dinastía ahora?”.

Barkley y Hurts podrían ayudar a los Eagles a desafiar el dominio de los Chiefs

Con tres victorias en el Super Bowl entre 2020 y 2024, los Chiefs parecían ser una dinastía emergente en la NFL. Sin embargo, ahora que los Eagles evitaron que Mahomes y compañía consiguieran un tercer título consecutivo, podría haber un cambio de guardia en la liga.

Hurts tendrá 27 años la próxima temporada, mientras que Barkley cumplió 28 en febrero. Ambos siguen siendo jóvenes y tienen suficiente por delante para continuar persiguiendo el éxito en Filadelfia, donde lideran una de las mejores ofensivas de la NFL. Por lo tanto, no sería extraño ver a los Eagles desafiar el legado de los Chiefs en este siglo, con varias temporadas aún por disputarse en la década.

¿Cuántos equipos en la historia de la NFL han ganado Super Bowls consecutivos?

El desafío de Barkley para Hurts y sus compañeros sugiere que los Eagles buscarán unirse a una lista exclusiva: solo ocho equipos en la historia de la NFL lograron ganar el Super Bowl en años consecutivos.

Los primeros en hacerlo fueron los Miami Dolphins, quienes tras su temporada perfecta en 1972, repitieron el título en la campaña siguiente. Los Pittsburgh Steelers lo consiguieron dos veces, logrando títulos consecutivos en 1974-1975 y repitiendo la hazaña en 1978-1979.

Los otros equipos de la NFL que ganaron Super Bowls consecutivos fueron los Green Bay Packers (1966-1967), San Francisco 49ers (1988-1989), Dallas Cowboys (1992-1993), Denver Broncos (1997-1998), New England Patriots (2003-2004) y, por supuesto, los Chiefs (2023-2024).

