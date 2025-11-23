La nueva temporada de la NBA comenzó con altos y bajos para varias franquicias importantes de la liga, incluidos Los Angeles Lakers y Golden State Warriors. A pesar de que se realizaron importantes incorporaciones en ambos rosters, lo cierto es que el nivel dentro de la duela no fluye de una manera tan positiva como se podía llegar a imaginar, algo que sí está sucediendo en otro roster que alza la mano desde muy temprano para ser una piedra en el zapato de los de California y San Francisco.

Denver Nuggets es siempre candidato a pelear por el anillo de la NBA, pero la realidad es que las últimas temporadas el rendimiento colectivo no ha colmado las expectativas generadas con tanto nombre de primer nivel y la figura sobresaliente de Nikola Jokic. En ese contexto, de cara a este nuevo año, las cosas parecen marchar según lo planeado y todavía mejor, lo que significa que su nombre se comenzará a escuchar cada vez.

Denver Nuggets es el gigante dormido que ha despertado

Los números señalan que Nuggets tiene un registro de 12-4, lo que deja a las claras que existe un inicio alentador. Si las piezas comienzan a engranar, entonces se trata de una franquicia que cuenta con juego en la pintura, tiro exterior y buena rotación de balón con Jokic al mando de la situación. Claro, esto preocupa al resto que ve como el gigante dormido comienza a despertar.

Al margen de que Oklahoma City Thunder se encamina para mirar a todos desde arriba nuevamente en la Conferencia Oeste, la realidad es que Denver tiene argumentos suficientes para colocarse como contendiente, lugar que parecía vacío hasta hace unas semanas. En esa posición se esperaba que se colocaran Warriors o Lakers, pero ambos están dejando más dudas que certezas dentro de la cancha.

En comparación, el momento complicado de Warriors no se equipara demasiado con un inicio irregular de Lakers. En California están intentando encontrar la mejor forma de un proyecto que parece tener mucha razón de ser, mientras que en San Francisco no existe un norte claro de hacia donde se quiere más que dejar el balón en manos de Stephen Curry para que haga sus milagros. Se viene un año largo de competencia…

En síntesis