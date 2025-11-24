El mayor problema de Los Angeles Lakers de JJ Redick que preocupa a LeBron James

Los Angeles Lakers parecen tenerlo todo: figuras, roster amplio, estrellas de primer nivel y la mentalidad necesaria para ser contendientes al anillo. Sin embargo, hay un punto muy flojo en la franquicia de California que se debe resolver para que el equipo despegue y confirme todo lo bueno que promete.

Si hay un factor que caracteriza a la NBA de hoy en día, ese es el tiro de tres puntos. En exceso o no, los equipos buscan sumar en el marcador desde el perímetro, muchas veces prescindiendo de una bandeja segura. En ese contexto, se puede responsabilizar a los históricos Golden State Warriors liderados por Stephen Curry como los impulsores de un estilo que es cada vez más frecuente de ver.

Lakers y su problema con el tiro de tres puntos

Claro, en la nueva forma de jugar baloncesto ya es imposible sobrevivir sin tener un buen tiro exterior contundente, como una herramienta sólida capaz de resolver, destrabar o abrir los partidos. Para Lakers, esto es una falta grave que se debe solucionar y la buena noticia es que se puede hacer, porque la temporada apenas va comenzando y todavía queda demasiado para la hora de la verdad.

Los números marcan que Lakers se encuentro en el puesto 26 en la lista que registra los aciertos de los tiros de tres puntos. Los Angeles son uno de los peores equipos lanzando a larga distancia con un pobre 33.3% de efectividad, dejando solo por detrás a Portland Trail Blazers Memphis Grizzlies Dallas Mavericks e Indiana Pacers.

Quienes lideran esta lista son los Houston Rockets con un 42% y, si bien es cierto que los porcentajes señalan que están todos muy cerca en las estadísticas, la realidad es que todos los detalles cuentan cuando se trata del mejor basquetbol del mundo. En ese sentido, para JJ Redick y sus Lakers hay mucho trabajo por hacer para transformarse en equipo completo, capaz de asustar a quien esté enfrente.

En síntesis

