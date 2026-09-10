El Gran Premio de España 2026 tiene todo para ser el más accidentado del año

Las características del trazado y el hecho de que los pilotos nunca hayan corrido en Madrid son dos factores que invitan a pronosticar un fin de semana lleno de incidencias.

El Gran Premio de España puede quedar grabado a fuego como la carrera con más accidentes de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Ninguno de los pilotos corrió aún en Madring y, tal como revelaron en la previa de la Práctica Libre 1, no lo pasaron nada bien en el simulador.

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El propio Pierre Gasly aseguró: “Apuesto a que habrá banderas rojas. Creo que he chocado contra todas las paredes en el simulador. Es como en Mónaco, si cometes el más mínimo error, las consecuencias pueden ser graves”.

Otras figuras como Max Verstappen o Kimi Antonelli declararon en la misma línea y los recientes test de la Fórmula 3 fueron una clara muestra de la dificultad que presenta el circuito de la capital de España.

Una de las curvas del Circuito Madring (Getty Images)

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El antecedente de la F3 en Madring

A finales de agosto de 2026 se llevaron a cabo dos jornadas de test oficiales de Fórmula 3. El nuevo circuito madrileño demostró ser un desafío extremo que no perdona el más mínimo error. La inclinación de sus curvas y la proximidad de los muros convierten a este trazado en una pesadilla. En total, el saldo fue: