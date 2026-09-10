El Gran Premio de España 2026 tiene todo para ser el más accidentado del año

El Gran Premio de España puede quedar grabado a fuego como la carrera con más accidentes de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Ninguno de los pilotos corrió aún en Madring y, tal como revelaron en la previa de la Práctica Libre 1, no lo pasaron nada bien en el simulador.
El propio Pierre Gasly aseguró: “Apuesto a que habrá banderas rojas. Creo que he chocado contra todas las paredes en el simulador. Es como en Mónaco, si cometes el más mínimo error, las consecuencias pueden ser graves”.
Otras figuras como Max Verstappen o Kimi Antonelli declararon en la misma línea y los recientes test de la Fórmula 3 fueron una clara muestra de la dificultad que presenta el circuito de la capital de España.
Una de las curvas del Circuito Madring (Getty Images)
El antecedente de la F3 en Madring
A finales de agosto de 2026 se llevaron a cabo dos jornadas de test oficiales de Fórmula 3. El nuevo circuito madrileño demostró ser un desafío extremo que no perdona el más mínimo error. La inclinación de sus curvas y la proximidad de los muros convierten a este trazado en una pesadilla. En total, el saldo fue:
- 19 banderas rojas: Las sesiones se detuvieron 19 veces con bandera roja a lo largo de los dos días.
- Muros implacables: Diez pilotos diferentes estuvieron implicados en incidentes, la gran mayoría por choques o roces contra las barreras debido a la falta de escapatorias.
- Peligro distribuido: Los accidentes no se concentraron en un único punto conflictivo, sino que se esparcieron por todo el circuito, confirmando que sus 22 curvas no dan respiro.
- Fama de “rompecoches”: Las combinaciones de alta velocidad, salidas ciegas y sectores urbanos estrechos dejaron a los equipos de F3 con una larguísima lista de piezas rotas y facturas de reparación.