Esteban Solari se responsabiliza por la derrota de Pumas

Pumas tuvo en sus manos la posibilidad de levantar en el torneo al enfrentarse a Atlético de San Luis, los resultados del equipo potosino no habían sido los mejores, por lo que se esperaba que jugando en el Estadio Olímpico Universitario y de cierta manera, una ventaja con el tema de ser los favoritos, los tres puntos irían para ellos.

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Solari asume la derrota ante Atlético San Luis

Lamentablemente cayeron 2-3 y todos en redes sociales comenzaron a señalar a Esteban Solari. El estratega tampoco ha sido acompañado por el buen nivel del equipo mostrado en el anterior torneo, por lo que en conferencia de prensa se hizo responsable de este resultado, sobre todo, porque reconoció haber minimizado al rival.

“Para nosotros era un partido, en nuestra mente, donde se transitaba de otra manera, sobre todo en el primer tiempo y pensábamos que hoy eran tres puntos que se iban a quedar en casa y entonces, seguramente el primer responsable soy yo porque si no logramos llevar el futbol que hacemos a sacar los puntos que necesitamos, evidentemente el responsable soy yo, hay que hacerse cargo”. Esteban Solari

De esta manera, Solari también apuntó a que el equipo está fallando en algunas acciones, aunado a que el día de hoy culpa de cierta forma al arbitro, dejando en claro que no estaba de acuerdo con la penas máximas que marcó en el encuentro, incluso la que hizo a favor de los universitarios, pero sabe que así suele ser a veces el juego.

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“Creo que el partido como estuvo planteado el primer tiempo, la intención clara era nuestra de llevar el partido adelante y obviamente estamos en un momento en el que cada vez que nos acercan al área hay un penal o hay un tiro que termina el gol, hacernos cargo de eso, quiere decir que estamos defendiendo mal, entonces si te meten tres goles, por más que duela han sido de penal aunque no coincida con el referee en los penales que dio y el que nos dio a nosotros; el futbol está lleno de este tipo de cosas”. Esteban Solari

En síntesis