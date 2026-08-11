Los aficionados de Pumas se mostraron muy molestos en las redes sociales por el momento que está pasando el equipo.

Pumas UNAM no tuvo el comienzo de temporada que esperaba y los resultados están dejando muchísimo que desear. El equipo universitario todavía no logra encontrar regularidad y su rendimiento generó preocupación entre los aficionados, que ya comenzaron a señalar responsables por el complicado presente.

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La salida de Efraín Juárez significó un golpe importante para el proyecto, mientras que Esteban Solari todavía no pudo encontrar la mejor versión de su equipo. El entrenador argentino asumió el desafío de cambiar el rumbo, aunque hasta el momento los resultados no acompañaron sus intenciones.

En la Leagues Cup, Pumas UNAM dejó mucho que desear y no consiguió ganar ninguno de sus encuentros. Después de sufrir dos derrotas consecutivas, el conjunto universitario tampoco pudo sumar de a tres en su última presentación y volvió a quedar en el centro de las críticas.

En su último partido, Pumas UNAM igualó 1-1 ante Columbus Crew durante los 90 minutos, pero terminó perdiendo en la definición por penales. El resultado volvió a generar malestar entre los aficionados, que utilizaron las redes sociales para cuestionar duramente el presente institucional y deportivo del club.

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La afición de Pumas UNAM cargó contra la directiva

Luego del empate ante Columbus Crew y la eliminación, varios aficionados apuntaron directamente contra la directiva de Pumas UNAM. En redes sociales, algunos seguidores reclamaron cambios profundos y cuestionaron las decisiones que se vienen tomando en el club.

“Me duele ver el daño que le han hecho a este club. Ojalá se larguen la directiva y el patronato”, escribió un aficionado del equipo universitario tras la derrota en los penales.

“Neta que no tienen madre. Deberían renunciar hoy mismo y llévense a Herrera, un tronco”, expresó un usuario muy enojado por el fichaje del argentino, Luciano Herrera.

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“Directiva, dejen de darle en la madre a la institución. Herrera jamás debe volver a jugar con Pumas”, fue lo que escribió otro de los usuarios. Mientras que otro también fue duro: “Tengan dignidad, no mamen”.

También hubo críticas relacionadas con los refuerzos y el trabajo de scouting realizado por la institución: “Pumas fue a Argentina a hacer un scouting entre los tres peores jugadores. Hubo un ganador y fue al que contrataron. Ridículo histórico lo de Luciano”.

En sintesis

Pumas UNAM quedó eliminado de la Leagues Cup tras caer en penales con Columbus Crew.

quedó eliminado de la Leagues Cup tras caer en penales con Columbus Crew. Esteban Solari no ha logrado sumar victorias al frente del conjunto de Pumas UNAM.

no ha logrado sumar victorias al frente del conjunto de Pumas UNAM. Pumas UNAM igualó 1-1 ante Columbus Crew antes de perder en la tanda de penaltis.