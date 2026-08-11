El entrenador de los Diablos Rojos reveló cuál es el motivo que hace que su equipo compita en desventaja esta temporada.

Toluca no comenzó la temporada de la manera que esperaba. Los resultados y el rendimiento del equipo todavía no estuvieron a la altura de las expectativas, aunque el calendario recién comienza y todavía queda mucho camino por recorrer antes de conocer el desenlace de los distintos torneos.

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Los Diablos Rojos perdieron la final del Campeón de Campeones ante Cruz Azul. Luego, en la Liga MX, consiguieron dos victorias en los tres partidos que disputaron, mientras que en la Leagues Cup 2026 acumulan una victoria y una derrota después de sus primeras dos presentaciones.

Este miércoles, Toluca se enfrentará a Dallas FC por la tercera jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. El conjunto dirigido por Antonio Mohamed necesita conseguir un resultado positivo para mantener sus posibilidades de avanzar a los cuartos de final del certamen internacional.

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Sin embargo, los Diablos Rojos no dependen exclusivamente de sí mismos. Toluca deberá ganar su partido y, posteriormente, esperar otros resultados para saber si finalmente logra meterse entre los equipos que continuarán en carrera en la competencia.

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La queja del Turco Mohamed por la desventaja de Toluca

Antonio Mohamed se refirió a la situación que atraviesa su equipo y aseguró que Toluca compite en desventaja respecto de otros clubes debido al calendario. El entrenador argentino remarcó que los Diablos Rojos fueron el último equipo en terminar la temporada anterior, mientras que otros rivales tuvieron un período de descanso mucho mayor.

“Es lo que hay”, afirmó el Turco al ser consultado por esta situación. Luego, profundizó en su explicación: “Cuando todos estaban de vacaciones, nosotros estábamos jugando”. De esta manera, el técnico dejó en claro su malestar por la diferencia de tiempos de preparación y descanso que tuvo Toluca respecto de otros equipos.

“ES LO QUE HAY” 🗣️



El Turco Mohamed aseguró que Toluca compite en desventaja por ser el último equipo que terminó competencia a finales de mayo, mientras los demás estaban de vacaciones



📹 Jesús Quezada pic.twitter.com/DozZdmsEZO — MedioTiempo (@mediotiempo) August 12, 2026

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