El equipo regio tendrá el privilegio de reencontrarse con su afición por el torneo internacional. La razón del episodio.

La Leagues Cup es una competición que, históricamente, se ha llevado a cabo en su totalidad en territorio estadounidense, por ser la MLS el ente organizador del evento deportivo. Sin embargo, hoy Tigres UANL jugará de local y ante su propia gente un partido trascendental para sus aspiraciones en la edición 2026 del certamen continental.

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Para tratar de conseguir la clasificación a los cuartos de final, los ‘Felinos’ recibirán a Vancouver Whitecaps en su cancha, por la tercera jornada de la fase de liga de la competencia. Se espera una buena entrada esta noche en Nuevo León, más allá de ser un día laboral y del horario del encuentro, que terminará tarde este martes.

De las aristas más discutidas y cuestionadas de la previa del partido de hoy ha estado el motivo por el que la sede será el Estadio Universitario, la casa de Tigres UANL. Vancouver Whitecaps visitará el mítico ‘Volcán’ en el cierre de esta primera ronda y muchos fans se sorprendieron al jugarse la mayoría de los cruces en Estados Unidos.

La Incomparable empujará en la Leagues Cup [Foto: Getty]

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Lo cierto es que en esta Leagues Cup 2026, a diferencia de ediciones pasadas, aunque la mayor parte se juega en EEUU comenzaron a disputarse algunos partidos puntuales en México. Sin embargo, no todos los equipos mexicanos cuentan con la posibilidad de hacerlo: sólo algunos pocos privilegiados pueden contar con ese beneficio.

Así como Toluca lo ha hecho hace unos días, Tigres UANL regresa a casa para la Leagues Cup por terminar segundo en la clasificación anual de la Liga MX el año pasado. Los ‘Diablos Rojos’ finalizaron en el primer lugar de esa tabla de la temporada anterior en México, y justo por detrás quedaron los ‘Felinos’, que gracias a ello hoy serán locales.

Además de este partido entre Tigres y Vancouver Whitecaps, hay otros tres juegos de esta Leagues Cup en suelo mexicano: dos de Toluca y uno del Club América. Precisamente, esos tres equipos fueron los mejores en la tabla general del futbol mexicano del 2025, ganándose la ventaja de poder tener a su público cerca en el torneo.