En esta nota, te contamos cómo está el escenario de los 'Universitarios' con vistas al cierre de la zona.

Tigres UANL, un histórico de las competencias continentales, quiere seguir en carrera internacionalmente este semestre y va con todo por su boleto a cuartos de Leagues Cup 2026. Tras no haber podido ganar en tiempo regular en sus primeros juegos, los ‘Felinos’ querrán imponerse en los noventa minutos en la última fecha de la fase de liga.

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En lo que va de esta edición del certamen, el conjunto auriazul suma dos triunfos seguidos por penales luego de haber empatado en el tiempo reglamento en los dos casos. En primer lugar, los ‘Universitarios’ vencieron por 6-5 a Real Salt Lake tras igualar 1-1, y en segundo término, derrotaron por 4-2 a Minnesota United después de empatar 0-0.

Con este escenario, Tigres UANL se coloca en la 5° ubicación de la tabla de posiciones de la zona de equipos mexicanos de esta primera ronda de la Leagues Cup 2026. Sabiendo que sólo los cuatro mejores de la zona se meterán en la siguiente instancia, por ahora están fuera de los cuartos de final pero con posibilidades concretas.

Tigres necesita de un Brunetta inspirado [Foto: Getty]

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El último que está clasificando hoy dentro de la zona de la Liga MX, que es León, posee 6 unidades. El cuadro regio posee 4 puntos y está a dos de los puestos de clasificación, pero también con diferencia de gol menor que el equipo que marcha cuarto. De este modo, está claro que Tigres UANL ya no depende de sí mismo para pasar de fase.

Para poder aspirar a clasificarse a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, los ‘Universitarios’ necesitan ganarle a Vancouver Whitecaps y que no sume puntos alguno de los cuatro primeros. El elenco auriazul recibirá hoy a los canadienses en Nuevo León: si empata o pierde quedará eliminado, mientras que si gana después debe esperar otros resultados.

Más concretamente, en caso de un triunfo ante Vancouver Whitecaps, Tigres UANL avanzaría si luego pierde América, Juárez, Cruz Azul o León. El otro panorama favorable sería una victoria propia por varios goles, más una caída ajena por penales: así los superaría por diferencia de gol. De los que hoy no está clasificando, es el club mexicano con más chances de seguir con vida.

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El minuto a minuto de Tigres en la tabla de la Leagues Cup 2026: