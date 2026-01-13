Pumas UNAM no comenzó de la mejor manera el Clausura 2026 después de lo que fue el decepcionante empate con Querétaro en CU. El equipo de Efraín Juárez tenía una buena oportunidad de empezar el torneo con un triunfo en casa, pero no pudo hacerlo.

Publicidad

Publicidad

Uno de los principales responsables que buscó la afición para explicar el empate fue José Caicedo debido a que se equivocó en la jugada del gol de Querétaro. Unas horas después del encuentro de Pumas, Antonio Sancho habló sobre el colombiano y lo defendió.

Antonio Sancho sobre José Caicedo

“Es un tema que no viene de ahorita lo de Caicedo, ya desde el torneo pasado la gente lo apretó. Sabemos que tiene calidad, es un jugador que Efraín tiene muy bien visto. Es un chavo que no se mete en polémicas y ha tenido sus errores, pero entiendo que la gente todo se va a cambiar con buenas actuaciones y resultados”, comenzó diciendo el directivo en una entrevista en Fox Sports.

“Me queda claro que se equivocó pero no fue el único que se equivocó en esa acción. Claro que él pierde la pelota pero es una labor de equipo. Será un trabajo de ir mejorando las demás cosas para que no quede evidenciado una sola persona“, agregó Antonio Sancho sobre lo sucedido. De hecho, José Caicedo ya había sido abucheado al ingresar al campo en la segunda mitad.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Luego la reacción de la afición empeoró porque el colombiano perdió el balón que generó el contragolpe de Querétaro y el gol del empate en CU. Después del partido de Pumas, José Caicedo decidió cerrar sus redes sociales para dejar de recibir agravios del público.

ver también Antonio Sancho le envió un mensaje a la afición tras su enojo por el empate de Pumas: “A la gente…”

El momento de Pumas

La actualidad de Pumas es compleja porque, si bien esto fue el debut en la Liga MX, la situación se arrastra debido a los resultados de los últimos torneos y por la sequía de 15 años sin títulos. En este sentido, Antonio Sancho admitió que el objetivo es pelear tanto por el Clausura 2026 como por la Concachampions.

Publicidad

Publicidad

“Nosotros armamos un plantel para competir en la La Liga MX MX y en la Concachampions. Yo quiero ganar y todos queremos hacerlo, con nuestras armas y herramientas pues buscaremos ganar los dos torneos”, comentó el vicepresidente deportivo de Pumas.

En síntesis