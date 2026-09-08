Para crecer como institución no todo es comprar jugadores y en Pumas UNAM lo tienen claro. Por ello, se viene un cambio de época en Cantera, con la llegada de un experimentado en futbol amateur. El club tendrá un nuevo director fuerzas básicas, refrescando una de las áreas más importantes del cuadro de CU que necesitaba una renovación.

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Después de un exhausto análisis interno, la directiva concluyó que, aunque el trabajo en juveniles no era negativo, necesitaban más y fueron por un salto de calidad. Así, Raúl Alpízar no seguirá en el cargo y lo reemplazará Juan Carlos Ortega, una eminencia en este ámbito y que llegará a trabajar a las divisiones inferiores de Pumas UNAM.

Hasta esta última semana, Juan Carlos Ortega se encontraba desempeñándose como auxiliar del primer equipo de Querétaro, en el cuerpo técnico del timonel Esteban González. Sin embargo, cuando lo contactaron desde los ‘Universitarios’ para volver a un rubro conocido y a una de las mejores canteras del país, no dudó en aceptar este desafío.

Juan Carlos Ortega, de gran trayectoria en México.

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Juan Carlos Ortega, de 59 años de edad, fue futbolista profesional durante muchos años, con ciclos en Tigres, León, Correcaminos, Leones Negros y CD Tapatío. Desde 2003 se dedica a trabajar en estructuras formativas, por lo que ya posee más de veinte años de experiencia en el campo que Pumas busca potenciar a mediano plazo.

A partir del comienzo de su etapa post-futbolista, incursionó seis años en Chivas, donde alternó tareas en fuerzas básicas y como auxiliar de entrenadores de la Primera División. En el año 2009, el Guadalajara le ofreció un puesto importante con autonomía y responsabilidades grandes en juveniles, pero la declinó por otra propuesta más auspiciosa.

Desde 2009 en adelante, Juan Carlos González se desempeñó durante diez años en juveniles de la Selección Mexicana, con diferentes cargos dentro de las categorías menores. Fue Corordinador General Técnico-Táctico, Coordinador General y Director de Metodología, en una época de muchos éxitos para la escuadra nacional allí.

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Cuando abandonó su puesto en la Selección de México en 2019, se mudó a Estados Unidos donde se incorporó a las filas de Los Ángeles Galaxy por dos años. Su principal posición fue Director de Metodología y Desarrollo, quedando a cargo de la Academia del equipo de la MLS, donde tuvo elogios de los directivos a su salida.

Su más reciente trabajo vinculado a las tareas que hará en Pumas UNAM vino justo después, donde regresó al país y militó en Tigres UANL durante cuatro años. Allí tuvo el mismo puesto que tendrá en Cantera, como Director de Fuerzas Básicas, dedicándose a la captación y desarrollo del talento de las jóvenes promesas del club.

Luego de anunciar su partida de Tigres en 2025, recaló en Querétaro donde cumplió funciones de auxiliar hasta este mes de septiembre de 2026. Ahora, a sus casi sesenta años, lo contrata Pumas para volver a poner en valor una de las mejores canteras del país. Juan Carlos Ortega dejará alma y vida para estar a la altura de uno de los clubes más importantes del continente.