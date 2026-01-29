Es tendencia:
Pumas UNAM

¡De lujo! Pumas UNAM anuncia refuerzo top antes de la jornada 4 vs. Santos Laguna

A horas de su próximo partido, los 'Felinos' oficializaron un fichaje que dará que hablar en este campeonato.

Por Martín Zajic

Pumas presentó una cara nueva previo al juego.
Los Pumas de la UNAM regresarán a casa este viernes para reencontrarse con sus fieles aficionados, en un partido donde son amplios candidatos a llevarse los tres puntos. En un marco favorable, los ‘Felinos’ se medirán ante Santos Laguna en el Estadio Olímpico Universitario, por la jornada 4 de la fase regular del campeonato.

Pasadas solo tres fechas, el cuadro auriazul es uno de los pocos invictos que quedan vigentes en el Clausura 2026. Ganaron uno y empataron dos, pero no perdieron ninguno, un privilegio que sólo lograron también Chivas, Toluca y Xolos. El resto, todos han caído una, dos o incluso tres veces en este inicio, según sea el caso.

Para que sus fanáticos lleguen aún más entusiasmados a la cancha a ver al equipo, en la previa del juego el club anunció la llegada de un refuerzo top. En una plantilla sin tantas estrellas de primer nivel, salvo algunas contadas con los dedos de una mano, hacía falta un jugador más de calidad. Y Pumas ha fichado uno de selección.

A horas del cruce entre Pumas y Santos Laguna, los ‘Universitarios’ han oficializado la contratación de Uriel Antuna. El extremo derecho de 28 años arribó a CU para darle un salto de jerarquía extra al equipo, y brindarle una variante más que interesante en ataque. El delantero con pasado en el ‘Tri’ llega con un gran objetivo: aspirar a ir al Mundial.

Uriel Antuna, de Nuevo León a CU [Foto: Pumas MX]

Para poder hacerse de los servicios del atacante, Pumas adquirió su ficha en forma definitiva a Tigres UANL, que vendió la totalidad de su pase. El futbolista nacido en Gómez Palacio no ha tenido el lugar esperado en un plantel con tantas figuras como el del club de Nuevo León. No obstante, para los de la UNAM es una opción que le puede brindar mucho rédito.

Según ha trascendido, la operación ronda los 4 millones de dólares, por lo que será toda una inversación la que harán los ‘Felinos’ por el delantero. La directiva auriazul deposita toda su confianza en Uriel Antuna, apostando a recuperar su mejor versión. Si Efraín Juárez y su staff técnico logran devolverlo a su ‘prime’, puede darle muchas alegrías a los aficionados.

“Bienvenido a la familia de los Pumas, Cantera y CU te reciben con los brazos abiertos”, publicó la cuenta oficial de los Universitarios en sus redes sociales. La presentación de Uriel Antuna tuvo repercusión inmediata entre los simpatizantes, con más de mil ‘me gusta’ en poco tiempo. Este jueves, firmó un contrato por tres temporadas con la institución.

Tras la rúbrica del vínculo, la directiva trabaja para lograr una rápida habilitación administrativa y que Uriel Antuna pueda debutar cuanto antes. Si por Efraín Juárez fuese, en el mismo partido de este viernes ante Santos Laguna lo haría estrenarse con los Pumotas. El encuentro se jugará desde las 21.00 horas en el Estadio Olímpico Universitario (transmisión de ViX Premium).

